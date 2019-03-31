"Yerel yönetimler sürdürülebilir kalkınmanın kilit aktörlerinden biridir"

Ekonominin dengelenmesinde politika yapıcılara önemli sorumluluklar düştüğünü dile getiren Turan, "Ekonomide yeni bir hikayeyi yaratacak adımların da 'şeffaflık, kurumların bağımsızlığı, makroekonomik dengelenme ihtiyacına verdiği zarar/fayda, bankacılık sektörü varlık kalitesi, kamu maliyesi sürdürülebilirliği, yapısal sorunlara çözüm sunabilme kapasitesi ve kural-bazlı politikaların esneklik/fayda eksenindeki değiş-tokuşu' gibi dengelenmeyi destekleyecek etki yaratması önemli. Özellikle ekonomik güvenin tesis edilmesi için kural bazlı politikalar, dengeleyici bir çıpadır. Çıkış yolumuz ise katma değerli üretim ve katma değerli ihracattır. Kaynağımızı altyapı yatırımlarının yanı sıra, tarım ve sanayide yüksek teknolojiye ve markalaşmaya ayırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, yerel yönetimlerin bugünün dünyasında küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın kilit aktörlerinden biri olduğunu bildirdi.

Yerel yönetimlerin, kalkınmanın kilit aktörlerinden biri olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"TÜRKONFED olarak, bölgeler arası gelir adaletsizliğinin giderilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın yerelden başlayacağına inanıyoruz. Yerel yönetimler, bugünün dünyasında küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın kilit aktörlerinden biridir. Yerel yönetimlerden, iş dünyası olarak beklentimiz; hesap verir, şeffaf, katılımcı ve kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışı ile ulaşımdan ekonomiye, akıllı, çağdaş ve insan odaklı, sürdürülebilir kentler inşa etmeleridir. Yerelden ulusala ve küresele uzanan kalkınma hamlesi, kentlerimizin rekabetçilik ve marka gücünü geliştirmekten geçiyor. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir altyapıyı gerçekleştiren, kentin bilgi, fikir ve üretim zincirini harekete geçirecek bir ekonomik altyapıyı kuran, ulaşımdan, sosyal ve kültürel altyapıya, doğa, çevre, gençlik, aile ve kadın dostu bir yerel yönetim istiyoruz.”

