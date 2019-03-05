FİNANS

"Yeri dele dele altında ne var ne yok keşfedeceğiz"

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 14:21 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Madende 2000 yılına kadar MTA yılda sadece 30 bin metre sondaj yapıyordu. AK Parti hükumetleri zamanında 300 bin metrelere çıkardı. Geçtiğimiz yıl bir rekor kırdık, tam bir milyon 500 bin metre sondaj yaptık. Yeri dele dele altında ne var ne yok keşfedeceğiz" - "Bundan sonra ithal kömür, ithal doğal gaza dayalı santral kurma izni vermeyeceğiz. Kendi kaynaklarımızı sonuna kadar kullanacağız, yetmezse izin vereceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Madende 2000 yılına kadar MTA yılda sadece 30 bin metre sondaj yapıyordu. AK Parti hükumetleri zamanında 300 bin metrelere çıkardı. Geçtiğimiz yıl bir rekor kırdık, tam bir milyon 500 bin metre sondaj yaptık. Yeri dele dele altında ne var ne yok keşfedeceğiz." dedi.

Dönmez, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada konuşan Dönmez, Bakanlık olarak özellikle son dönemde yerli ve yenilenebilir kaynaklara daha çok önem vermeye başladıklarını söyledi.

Türkiye'nin enerji kaynakları açısından çok zengin olmadığını, tüketilen her 4 birim enerjinin 3 biriminin dışarıdan ithal edildiğini anlatan Dönmez, "Kömürümüz var ama kalitesi düşük olduğu için bazı sanayi tesislerimiz, santrallerimiz yüksek kalorili kömür kullandığından dolayı onlar ithal ediyorlar. Biz dedik ki bundan sonra ithal kömür, ithal doğal gaza dayalı santral kurma izni vermeyeceğiz. Kendi kaynaklarımızı sonuna kadar kullanacağız, yetmezse buna izin vereceğiz. Nitekim son bir kaç yıldır oranlar değişmeye başladı. Elektrik üretiminde yerlilik payını yüzde 40'lardan yüzde 50'lere çıkarttık. Bu sene ocak ayında geçen yılın ocak ayına kıyasla 10 puan daha iyileştirdik, yüzde 60'la girdik." dedi.

- Trakya'da keşfedilen doğal gaz

Trakya'da 3 milyar metreküp kadar doğal gaz keşfedildiğini anlatan Dönmez, bu doğal gazın 300 bin hanenin 10 yıl ihtiyacına yeteceğini belirtti.

Hem denizde hem de karada sondaj çalışmaları yapıldığını aktaran Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir gemimiz vardı (Fatih) şimdi bir gemimiz daha oldu. Dünyada bu kadar yüksek kabiliyetli teknik özelliklere sahip 16 gemi var, bunun 2'si bizde. Yerlileştirdiğimiz için maliyetlerimizi de en az yarı yarıya azaltmış olduk. Madende 2000 yılına kadar MTA yılda sadece 30 bin metre sondaj yapıyordu. AK Parti hükumetleri zamanında 300 bin metrelere çıkardı. Geçtiğimiz yıl bir rekor kırdık, tam 1 milyon 500 bin metre sondaj yaptık. Ondan önceki sene bir milyon metre sondaj yaptık. Yeri dele dele altında ne var ne yok keşfedeceğiz. "

Dönmez, ülkede yaklaşık 2 milyon hanenin düzenli olarak sosyal yardımlardan yaralandığını, şimdi de elektrik desteği verilmeye başlandığını anımsattı.

Dönmez, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Maliyetler düşünce onları da düşürmeye başladık, yıl başında hem elektrik hem de doğal gazda yüzde 10 indirim yaptık. Tarımsal sulama tarifesi var. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz olmak üzere küçükbaş, büyükbaş, kanatlı hayvancılık, sütçülük, bunların hepsi tarımsal sulama tarifesi avantajlarına sahip olacak. Toplamda Türkiye'de bu desteğin yıllık tutarı yaklaşık 500 milyon liradır. İmkanlar artıkça bu tip destekleri artıracağız."

-"Uranyumu Sorgun'dan çıkaracağız"

Sorgun ilçesinde bir kömür işletmesi bulunduğuna değinen Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada iş yapan firmalar var. Bizim temel ilkemiz, yerin altında da üstünde de olsun o madeni çıkartacağız. Bizim için üretim ve istihdam devam edecek. Uranyum madenleri var, daha önce bir yabancı firma almıştı. Bunu ancak kamu eli ile işletebiliyoruz. Başlayan ve devam eden nükleer santral projemiz var, oranın ham maddesi uranyumu buradan çıkarıp, zenginleştireceğiz. Bunu da kamu marifetiyle yapacağız. Devlet yapacak o işi. Yeni bir düzenleme ile güneş enerjisi konusunda belediye ve kamu kurumlarının önünü açıyoruz. Çatı cepheden başlamak suretiyle güneş santrallerini ihtiyacı kadar kurma imkanı getirmiş olacağız. Sadece bununla sınırlı değil, vatandaşlarımız da arzu ederlerse çatılarına bu sistemi kurup, elektik üretebilecek."

Dönmez, ziyaretin ardından Yeni Anadolu Madencilik İşletmesi ve Teknolojilerinde işçilerle bir araya geldi.

Bakan Dönmez'e Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da eşlik etti.

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Eneri ve Tabii Kaynakar Bakanı Yozgat

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