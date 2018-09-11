FİNANS

"Yerli akıllı telefon fabrikamıza 100 milyon liralık yatırım yaptık"

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 13:47 | Son Güncelleme

General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman: - "Yerli akıllı telefon fabrikamıza 100 milyon liralık yatırım yaptık. Yatırım yapmaya devam ediyoruz" - "Türkler, hem yazılımda hem donanımda dünyadaki ülkelerin çok kritik noktalarında çalışıyor" - "Gelecekteki en büyük arzumuz, akıllı cep telefonu parçalarının da Türkiye'de üretimini sağlamak"

İSTANBUL (AA) - General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, İstanbul İkitelli'de yerli akıllı telefon fabrikası olan üretim merkezlerine 100 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, yatırım yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

Türkiye’nin yüzde 100 yerli cep telefonu markası olarak General Mobile'nin 100 milyon lira yatırımla İstanbul İkitelli’de hayata geçirdiği ve Türkiye’nin en büyük yerli akıllı telefon fabrikası olan üretim merkezinin tanıtımı yapıldı. Fabrikada üretimine başlanan General Mobile'nin yeni modeli GM 9 Pro da tanıtıldı.

General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Yaman, tanıtımda yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'de üretilen ürünleri 33 ülkeye ihraç ettiklerini ve hayallerinin büyük olduğunu söyledi.

Yaman, "100 milyon liralık yatırım yaptık. Yatırım yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz de... 600'ü üretimde olmak üzere bin 300 çalışanımız var." dedi.
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- "Yüksek teknoloji bu ülkenin geleceği"

Sebahattin Yaman, bu sektörde 28 yıldır çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"28 yıldır bu teknolojinin hayat bulduğu her ülkede veya şirkette öyle ya da böyle bir dokunuşum oldu. Türkler, hem yazılımda hem donanımda dünyadaki ülkelerin çok kritik noktalarında çalışıyor. İşte, bu arkadaşların gurbetten dönme zamanıdır. Bunu yapmak istiyoruz. Yüksek teknoloji bu ülkenin geleceği. Bu ülkenin sahip olduğu imkanlara çok az ülke sahip. Biz son 10 yıldır bu işe kafa yoruyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Gelecekteki en büyük arzumuz, akıllı cep telefonu parçalarının da Türkiye'de üretimini sağlamaktır. Bugün yedek parça üretiminde yeterli değiliz. Bizim bu ekosistemi Türkiye'ye getirmemiz lazım. Bu ekosistem birbiriyle entegreli şekilde çalışmalı. Üniversite ve meslek liselerini buraya sokmamız lazım ve yüksek katma değerli teknolojiye başlamamız lazım."

Yola akıllı cep telefonu ile devam edeceklerini ve her yıl 2 tane akıllı cep telefonu modeli çıkartmaya odaklandıklarını belirten Yaman, yıl sonuna kadar 45 ülkeye ihracat hedefleri olduğunu bildirdi.

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- GM 9 Pro, 2 bin 899 liraya satılıyor

Verilen bilgiye göre, kalitesi DxOMark tarafından onaylanan, yapay zeka ile güçlendirilmiş, 12MP ve 8MP’lik çift kameraya sahip GM 9 Pro, fotoğraf performansından 91 puan, video görüntü sabitlemeden ise 90 puan alarak ilk günden global markaların üst segment ürünlerini geride bıraktı.

Hassas yüzey dokusu, metal çerçevesi, ergonomik hatları ile uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere 3 farklı yeni renk seçeneğine sahip olan GM 9 Pro, Gorilla Glass 5 ile darbelere ve çizilmelere karşı daha dayanıklı ve sağlam olarak tasarlandı.

Dolby Vision ve 6.01 inç AMOLED ekranı ile geniş renk paletine sahip olan GM 9 Pro, Dolby Vision HDR ile kaliteli görüntü sağlayarak renk kontrastlarını gözün algılayabileceği iyi seviyede sunuyor.

Gelişmiş Kryo işlemci mimarisine sahip, Qualcomm Snapdragon SDM660 ile yüksek performans sunan GM 9 Pro, 4GB RAM ve 64GB dahili hafızası ile zorlayıcı oyunlarda bile performans sağlıyor.

3800 mAh pili ile yüksek pil kapasitesi sunan GM 9 Pro, 20 saate kadar kesintisiz video izleme olanağı sunuyor. GM 9 Pro ayrıca, Dolby Atmos ve çift hoparlör ile üç boyutlu ses deneyimine ulaşmayı sağlıyor.

General Mobile, Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip olan GM 9 Pro ile Android One programı kapsamında geliştirilen birçok özelliği dahili ve en güncel olarak sunuyor. Bu özelliklerin başında ise "Google Fotoğraflar" uygulamasıyla hafıza sorununu ortadan kaldırarak kullanıcıların çektiği tüm fotoğraf ve videoları yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız olarak güvenli bir şekilde depolaması geliyor.

Google ile olan stratejik iş birliği kapsamında General Mobile, kullanıcılarına akıllı, güvenli ve kullanımı kolay bir Android deneyimini sunuyor.

Tamamen yerli bir marka olan General Mobile tarafından tasarım, Ar-Ge ve üretimi Türkiye'de gerçekleştirilen GM 9 Pro, sahip olduğu yapay zeka sayesinde HDR modunda çekilen fotoğraflarda yüksek kalite sunması, tek tuşla 4K video kaydı yapabilmesi, video kaydı sırasında el ve hareket titreşiminden oluşan bulanıklığı azaltan video stabilizasyon teknolojisine (Electronic Image Stabilization) sahip olması ve bokeh modu sayesinde stüdyo kalitesinde portre fotoğraflarının çekilmesine olanak sağlayan özelliklere sahip.

Tavsiye edilen KDV dahil 2 bin 899 lira fiyata sahip GM 9 Pro, www.generalmobile.com üzerinden de 6 taksit fırsatı ile satışa sunulacak. GM 9 Pro ayrıca, zincir teknoloji marketleri ve seçkin cep telefonu mağazalarının yanı sıra operatörlerin satış noktalarından da taksit avantajıyla satın alınabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
General Mobile General Mobile Group Üst Yöneticisi (CEO) Sebahattin Yaman

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