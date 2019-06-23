FİNANS

Yerli buğdayda bereketli hasat

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2019 16:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da GAPTAEM tarafından geliştirilen ve tescillenen iki yeni buğday çeşidinde gerçekleştirilen hasat, yüksek verimiyle sevindiriyor - Normal şartlarda dekar başına sulu tarımda 800 gram ürün alabilen yöre üreticisi, 2022 yılında çiftçiye ulaştırılması beklenen yeni tohumda 950 kilograma kadar ürün elde edebilecek - Ziraat Yüksek Mühendisi Memduh Serdar Polat: - "Sulu alanlarda dekarda 950 kilogram, kuru alanlarda ise yaklaşık 500 kilogram ürün elde ettik. Bu çok güzel bir sonuç"

Şanlıurfa'da geliştirilen yerli tohum buğdayı "Polathan" ve "İlkhan"ın ilk yapılan hasadındaki sonuçlar yüzleri güldürüyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) mühendisleri tarafından geliştirilen Güneydoğu'nun tüm zorlu iklim koşullarında en fazla verim sağlayan ekmeklik "Polathan" ve makarnalık "İlkhan" yerli tohumların, Koruklu Talat Demirören Araştırma İstasyonu'nda gerçekleştirilen ekimde ilk hasat başladı.

Normal şartlarda dekar başına sulu tarımda 800 kilogram ürün alabilen yöre üreticisi, 2022 yılında çiftçiye ulaştırılması beklenen yeni tohumda 950 kilograma kadar ürün elde edebilecek.

GAPTAEM tahıl ıslah biriminde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Memduh Serdar Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır bölge şartlarına uygun, zorlu koşullarda yüksek verim sağlayacak ürünlerle ilgili çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Çalışmalar kapsamında 3 yıl önce geliştirilen yerli buğday çeşitleri Polathan ve İlkhan'ın ekimlerini yaptıklarını hatırlatan Polat, istasyonda 800 dekara ekilen yerli tohumların ilk hasadını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yerli tohumların yüksek verimliliğiyle dikkati çektiğini anlatan Polat, "Bugün buğdayların hasadını gerçekleştiriyoruz, beklentimizin üzerinde verim sağladık. İstasyonda 800 dekar alanda ekim yapmıştık. Sulu alanlarda dekara 950 kilogram, kuru alanlarda ise yaklaşık 500 kilogram ürün ele ettik. Bu çok güzel bir sonuç. İnanıyorum ki bu yerli tohum çeşitlerimiz tahıl pazarında önemli yerlere gelmemizi sağlayacaktır." dedi.

- Çiftçiye 2022'de sunulacak

Polat, bölgede imkanların artmasıyla son yıllarda sulu tarım alanlarının genişlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni buğday çeşitleri sulu alanlarda yüksek verim veriyor. Daha önce emsal buğday tohumlar sulu alanda 800 kilogram ürün verirken bu yeni çeşit tohumda bu rakam 900-950 kiloya çıkıyor. Bu da bölge çiftçisi için çok önemli. Bu yerli ekmeklik ve makarnalık çeşidi tohumlarımız çiftçilerimize umut olacak. Ürünlerimiz deneme aşamalarını bitirmek üzereyiz. Çiftçilerimize 2022 yılında yerli buğday tohumlarımızı sunacağız. Çiftçilerin yerli tohumu tercih etmeleri durumunda hem verimde güzel sonuçlar alacak hem de pazarda çokça talep edilecek olan ürün yetiştireceğinden dolayı geliri de artışmış olacak. Tohum üretimlerimiz devam ediyor."

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