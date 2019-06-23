Yerli buğdayda bereketli hasat

Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) mühendisleri tarafından geliştirilen Güneydoğu'nun tüm zorlu iklim koşullarında en fazla verim sağlayan ekmeklik "Polathan" ve makarnalık "İlkhan" yerli tohumların, Koruklu Talat Demirören Araştırma İstasyonu'nda gerçekleştirilen ekimde ilk hasat başladı.

Yerli tohumların yüksek verimliliğiyle dikkati çektiğini anlatan Polat, "Bugün buğdayların hasadını gerçekleştiriyoruz, beklentimizin üzerinde verim sağladık. İstasyonda 800 dekar alanda ekim yapmıştık. Sulu alanlarda dekara 950 kilogram, kuru alanlarda ise yaklaşık 500 kilogram ürün ele ettik. Bu çok güzel bir sonuç. İnanıyorum ki bu yerli tohum çeşitlerimiz tahıl pazarında önemli yerlere gelmemizi sağlayacaktır." dedi.

- Çiftçiye 2022'de sunulacak

Polat, bölgede imkanların artmasıyla son yıllarda sulu tarım alanlarının genişlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni buğday çeşitleri sulu alanlarda yüksek verim veriyor. Daha önce emsal buğday tohumlar sulu alanda 800 kilogram ürün verirken bu yeni çeşit tohumda bu rakam 900-950 kiloya çıkıyor. Bu da bölge çiftçisi için çok önemli. Bu yerli ekmeklik ve makarnalık çeşidi tohumlarımız çiftçilerimize umut olacak. Ürünlerimiz deneme aşamalarını bitirmek üzereyiz. Çiftçilerimize 2022 yılında yerli buğday tohumlarımızı sunacağız. Çiftçilerin yerli tohumu tercih etmeleri durumunda hem verimde güzel sonuçlar alacak hem de pazarda çokça talep edilecek olan ürün yetiştireceğinden dolayı geliri de artışmış olacak. Tohum üretimlerimiz devam ediyor."

