Yerli dürbünden hiçbir şey kaçmayacak

GÖKSEL YILDIRIM - Türk mühendisleri, teknolojinin en uç unsurlarını kullanarak sahip olduğu özelliklerle sınıfında "dünyanın en iyisi" olarak nitelendirilen termal dürbün geliştirdi.

Termal ve gece görüş, kızılötesi/lazer cihazları ve optik çözümler üreten Transvaro Elektron Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerine hizmet verirken, çeşitli ürünleriyle de ihracat gerçekleştiriyor.

Londra'da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda (DSEI) yeni ürünlerini tanıtan şirket, sınıfında "dünyanın en iyisi" olarak nitelendirilen Engerek 8 Çok Fonksiyonlu Soğutmalı Portatif Termal Dürbünü ilk kez sergiledi.

Türk mühendislerinin çok kısa sürede teknolojinin en uç unsurlarını kullanarak geliştirdiği cihaz, fuarda ilgi odağı oldu. Termal kamera, görünür kamera, lazer mesafe bulucu, GPS ve elektronik pusula ile entegre edilen sadece 2,5 kilogram ağırlığındaki cihaz, kompakt ve sağlam bir yapıya sahip.

Üstünlüğünü uluslararası rakiplerle girdiği yarışmayı kazanarak gösteren Engerek 8 ile uzay projelerinde yararlanılan superlattice dedektörü (T2SL) ilk kez bir dürbünde kullandı. İlk soğuma süresi azaltılan, sessiz ve titreşimsiz çalışması sağlanan, boyutları küçültülüp hafifletilen cihazın batarya ömrü ise böylece 3 saatten 6 saate çıkarıldı.