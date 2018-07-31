Yerli İHA Ulak, saldırganın peşine düşecek

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinin geliştirdiği insansız hava aracı (İHA) çözümlerine Ulak eklendi. Sabit ve döner kanatlı İHA özelliklerini barındıran Ulak'ın, yıl sonunda ürünleştirilmesi ve araca yeni yetenekler kazandırılması amaçlanıyor.

Milli ve özgün yazılım ve tasarımla yerli üretim gerçekleştiren Lapis Havacılık Teknolojileri, sahip olduğu kabiliyetlerle hem hava aracı platformları hem de platformlarda kullanılan çeşitli ekipmanları üretiyor.

Lapis bir süredir üzerinde çalıştığı dikey iniş/kalkış yeteneğine de sahip sabit kanatlı İHA Ulak'ın yeni versiyonunu ilk kez SEDEC Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda sergiledi.

LAPİS VTL-02 ULAK isimli hava aracı, başta keşif, gözetleme ve istihbarat olmak üzere, yol güvenliği, sınır güvenliği petrol-doğal gaz boru hatları güvenliği, haritalama, orman alanları uygulamaları, tarımsal uygulamalar ve afet yönetimi gibi farklı görev ihtiyaçlarına göre farklı faydalı yüklerle donatılabiliyor.

Özgün-milli donanım ve yazılımla tam otonom görev yapabilen Ulak, dikine kalkış/iniş özelliği ve yüksek faydalı yük kapasitesiyle zor koşullarda görev yapabilecek şekilde geliştirildi. Ulak, 30X optik yakınlaştırmalı ve 35 milimetre termal kameralı, 3 eksen stabilize tümleşik faydalı yükle gece/gündüz görev yapabiliyor.