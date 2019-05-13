"Yerli Kara Şahin" helikopterinin motoru teslim edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından üretilen ve "Yerli Kara Şahin" helikopterlerine güç verecek ilk T700-TEI-701D motoru, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) teslim edildi.

TEI'dan düzenlenen Turboşaft Ar-Ge Test Merkezi Binaları Temel Atma Töreni ile T700-TEI-701D Motoru Teslim Töreni'ne katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'ye adım atan, yatırım yapan ve ortaklıklara giren firmaların kesinlikle pişman olmayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin motor tasarımıyla ilgili belirli adımları atmaya başladığını hatırlatan Demir, milli helikopter ve ATAK helikopterinin motoru olabilecek motorun çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Demir, bu tür çalışmaların uzun süre aldığını dile getirerek, bu süreçte hızlı, çevik ve atak olmaları gerektiğine işaret etti.

Ülkenin sadece turboşaft motora değil, turboprop, turbojet ve turbofanlara da ihtiyacı olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Bu konuda gerekli irade, enerji ve potansiyel mevcut. TEI çok yetenekli bir üretim şirketi olmakla beraber tasarım faaliyetlerini ve kabiliyetlerini de geliştirdi. Milli olarak kurduğu TR Motor şirketimiz tasarım faaliyetleri ve Türkiye'nin gelecekte milli motor tasarım merkezi olması açısından da önemli rol alacaktır. Ayrıca TEI gibi şirketlerimize de destek vereceği gibi özellikle seri üretim anlamında büyük işler düşecektir."