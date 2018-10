Yerli kömür üretiminde ruhsat devri hamlesi

Dönmez, tek bir işletmecinin bütün rezervi tek başına çıkarıp değerlendirmesinin teknik ve finansal açıdan mümkün olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle müstakil alanların yeni ruhsat alanları oluşturularak üretime açılması büyüyen ekonomimize can suyu olacak yeni yatırımların da devreye girmesini sağlayacak. Bütün bu yatırımlar genel ekonomik dengelere de pozitif bir şekilde yansıyacak.

Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her adımı büyük bir kararlılıkla atıyoruz. Enerjide bizlere ayak bağı olacak her meseleyi milletimizin menfaatleri ve devletimizin çıkarları doğrultusunda çözüme kavuşturuyoruz. Bu kaynaklar hepimizin. Bu kaynaklar bütün milletimizin. Bu kaynakları milletimizin refahı ve ülkemizin kalkınması için ivedilikle ekonomiye kazandıracağız. Bizim için aslolan milletimizin refahı, huzuru ve selametidir.

Bütün gayretimiz daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fazla teknolojik yatırım ve daha fazla yerel kalkınmadır. Ekonomimize doğrudan müdahalelerin olduğu bu dönemde dışa bağımlılığımızı azaltacak, yerli üretimi artıracak her hamle bizleri daha güçlü ve daha bağımsız kılacaktır. Milli Enerji ve Maden Politikası Strateji Belgemizde hep şu hususun altını çizdik: Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye."