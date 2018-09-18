FİNANS

Yerli makineye pozitif ayrımcılık talebi

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 11:32 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında 300 bin lira finansman desteği sağlanacağına yönelik açıklaması, makine sektöründe memnuniyetle karşılandı - Makina İmalatçıları Birliği Başkanı Ahmet Özkayan: "Makine ithalatı yapıldığı zaman dışarıya oluk oluk paralar gidiyor. Yabancı fabrikaları büyütmek yerine yerli fabrikaları büyütmemiz gerekiyor, bu da böyle destekle olur"

DENİZ ÇİÇEK - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında 300 bin lira finansman desteği sağlanacağına yönelik açıklaması, makine sektöründe memnuniyetle karşılandı.

Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkayan, AA muhabirine, Bakan Varank tarafından duyurulan, "Yerli Makine Teçhizat Destek Programı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekonomik şartlar nedeniyle piyasanın daraldığı bir ortamda önemli bir destek sağlanmış olacağına işaret eden Özkayan, şunları belirtti:

"Yerli makineye böyle bir destek sağlanması, üretici KOBİ'ler ve makine üreticileri açısından çok önemli. Bu adımın faydasının olacağını düşünüyorum. Türkiye'de makinelerin meydana gelmesindeki ara ürünler ithal olduğu için otomatikman maliyetler de etkilendi.Yerli makineye yönelik bu destek mutlaka fayda sağlayacak. Neticede çarklar dönüyor, dönmeye devam edecek, üretmemiz gerekiyor. Bu desteğin fayda sağlayacağı çok firma var. Bu önemliydi, desteklerin sürmesi de önemli."

- "Yerli ve yabancı aynı teşvikten yararlanmasın"

Özkayan, açıklanan desteğin hızla verilmeye başlanmasının önem taşıdığını vurguladı. Piyasanın durmaması için bu tür desteklerin gerekliliğine dikkati çeken Özkayan, şöyle konuştu:

"Sayın Bakanımıza müteşekkiriz. Eğer tüketici toplumu olursak, tükenmeye mahkumuz, o nedenle biz üretmek zorundayız. Makine burada en kritik noktada, ithalat yapıldığı zaman çok büyük paralar çıkıyor, dışarıya oluk oluk paralar gidiyor. Çok iyi yerli üreticilerimiz var, yerli sanayimiz çok iyi gelişti. Yabancı fabrikaları büyütmek yerine yerli fabrikaları büyütmemiz gerekiyor, bu da böyle destekle olur."

Yatırım teşvikleri kapsamında sağlanan makine destekleriyle ilgili talepleri olduğunu da dile getiren Özkayan, teşvik mevzuatıyla yerli makineye pozitif ayrımcılık yapılmasını talep etti.

Özkayan, yerli ve yabancı ithal makinenin teşvik kapsamında aynı destekten yararlandığını anımsatarak, "Yerli makine de ithal makine de aynı teşviki alıyor ama üretimi biz yapıyoruz, vergiyi biz ödüyoruz ve istihdamı biz yaratıyoruz. Bu, farklılaştırılmalı. Burada bizim için bir pozitif ayrımcılık yok. Yerli makineye en az 10 yıl pozitif ayrımcılık sağlanmalı ki sanayimiz büyüsün, yerli üretim artsın." diye konuştu.

Bakan Varank tarafından açıklanan programa göre, KOSGEB tarafından sanayicilere 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında 300 bin lira finansman desteği sağlanacak. Böylece yerli makine üreticileri için 1,4 milyar liralık üretim ve pazar hacmi oluşturulacak.

Program için 2 bin 252 işletme başvuru yaparken, gerekli koşulları taşıyan bin 345 işletmenin başvurusuna onay verildi. Bu işletmelere KOSGEB ile bankalar arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde ilk 6 ayı ödemesiz, 36 ay vade seçeneğiyle uygun maliyetli kredi kullandırılacak.

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