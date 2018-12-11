"Yerli Market Haftası, yerli ve milli sorumluluğun adıdır"

Yerli Mallar Haftası düzenlemekten, Yerli Market Fuarı düzenleme merhalesine gelindiğinin altını çizen Avdagiç, "Artık sadece en büyük fındık, incir, üzüm, kayısı üreticisi olmakla övünmüyoruz. Aynı zamanda bu ürünlere ilave ettiğimiz katma değerle de varız." açıklamasında bulundu. Yerli market sahiplerinin yerli mal üretiminin teminatı olan, pazarlayan, daha çok üretilmesini sağlayan, üreticileri kendi teknolojileriyle üretime zorlayan kişiler olduğunun altını çizen Avdagiç, "Tabir-i caizse yerli market sahipleri, yani perakende sektörünün üyeleri olarak sizler, yerli üretimin gizli kahramanlarısınız." dedi.

Etkinlikte konuşan Avdagiç, "Yerli Market Haftası Fuarı bana büyük bir heyecanla kutladığımız Yerli Mallar Haftası’nı hatırlattı. O zamanlar, okula basit, yüksek niteliklere sahip olmayan ürünler ancak götürebilirdik." dedi.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Birçok kez söyledim, burada da altını çizmek isterim: Sizler, Osmanlı'nın umut bağladığı Hayriye tüccarları gibisiniz. Yerli Market Haftası Fuarı, bir fuar olmanın çok ötesinde bir anlam taşır. Yerli Market Haftası, yerli ve milli bir sorumluluğun adıdır. Yerli üretimin adıdır. Küresel bir ekonomik etkinliğe kavuşmak, ancak güçlü ve milli bir yerel ayağa sahip olmamızla mümkündür. İşte o zaman Mevlana'nın buyurduğu gibi pergelin bir ayağı sabit olursa, diğer ayağıyla 72 milleti dolaşabilirsiniz.

Ama o bir ayak sabit değilse, pergel boşluktaysa, o tüccar, o iş adamı küresel çapta iş yapamaz. Tam tersine küresel ticaret rüzgarının önünde yaprak gibi savrulur durur. İşte ülkemizin bu güçlü yerel ayağı, sizsiniz. Sizler, bahsettiğim bu özelliklerin yanı sıra önemli bir şey daha yapıyorsunuz: Tedarikçiniz olan birçok firmayı güçlendiriyor, ayakta tutuyorsunuz. Aynı zamanda ciddi bir istihdam kaynağısınız."

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- "Yerli marketler sosyal dengenin mimarlarıdır"

Avdagiç, yerli marketlerin sosyal dengenin de mimarları olduğunun altını çizerek "Halkın uygun fiyatlı ürüne ulaşmasının teminatıdır. Bu da toplumsal barış için son derece önemlidir." diye konuştu.