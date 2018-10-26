GÖKSEL YILDIRIM - Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yerli olarak üretilen metal dedektörü "Memed", mayın tarama birliklerinin kullanımına sunuldu.

Türk savunma sanayisinin son dönemde yürüttüğü özgün ve milli ürün geliştirme çalışmaları sonunda ortaya çıkan bir ürün daha güvenlik güçlerinin envanterine girdi.

Bu kapsamda, mayın tehditlerinin tespiti için Türkiye'de bir ticari işletme tarafından yerli ve milli olarak üretilen metal dedektörü "Memed", yoğun test süreçlerini başarıyla tamamlayarak sahada göreve hazır hale getirildi.

Askeri standartlardaki yüksek ve düşük sıcaklıkta çalışma ve şok testlerini başarıyla geçen yerli "mayın avcısı", güvenlik güçlerinin gerçek hedef mayınları üzerinde yapılan tespit testlerini de başarıyla tamamladı ve envantere dahil edildi.

Metal dedektörü "Memed", kamu güvenliği alanında faaliyet gösteren mühendislik ve üretim şirketi MESAN Elektronik Sanayi Ticaret AŞ tarafından geliştirildi ve üretildi. Böylece güvenlik güçleri için kritik önemdeki bir cihaz daha yerli kabiliyetlerle güvenlik güçlerine sunulmuş oldu.