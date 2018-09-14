Yerli motor için üç koldan çözüm arayışı

İSTANBUL (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - BMC Power, Türkiye'de askeri ve sivil alanda ihtiyaç duyulan kara araçlarında kullanılacak motorlar için 3 koldan çalışma yürütüyor.

BMC Power yetkilileri, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) tarafından organize edilen SAHA EXPO 2018'de kamyonlar için geliştirdiği motoru sergileyip yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Yaklaşık 1,5 yıllık kısa bir geçmişe sahip olan şirket, motor ve güç aktarma organlarının tasarım, geliştirme, üretim, test ve kalifikasyonlarının yerli ve milli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla faaliyet gösteriyor.

Şirket bu kapsamda askeri ve sivil ihtiyaçlara cevap verebilmek için yoğun bir çalışma içinde bulunuyor.

Motor çalışmalarından ilkini Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan sözleşme kapsamında yeni nesil hafif zırhlı araçların paletli konfigürasyonunun güç grubu ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması oluşturuyor.

Proje takvimi Ocak 2018'de başlayan projede, 68 ay sonunda bin beygir kapasiteli bir güç paketinin prototipinin ortaya konulması hedefleniyor. Zırhlı araçlar için geliştirilen motorun konsept tasarım aşamasının yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Konsept tasarım aşamasında, motora yönelik stratejik kararlar verilecek, hangi teknolojilerin kullanılacağı kararlaştırılacak, imalatçılar ve alt yüklenicilerle sözleşmeler imzalanacak. Bunu detay tasarım aşaması izleyecek.