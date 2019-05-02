FİNANS

Yerli mühimmat Cida, yıl sonunda göreve hazır

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 10:13 | Son Güncelleme

ROKETSAN, hassas güdüm ile yakın ve çok yakın menzilde etkili, kolay kullanılabilen, maliyet etkin bir silah konsepti olan Cida'yı, ilk kez IDEF'19'da sergiledi - Kavramsal geliştirme ve doğrulama aşaması tamamlanan Cida Silah Sistemi, piyade tarafından kullanılabilen güdümsüz roketler ile gelişmiş güdümlü füzeler arasında konumlanıyor - 7,5 kilogram ağırlığındaki meskun mahal muharebe silahı Cida, 50-750 metre menzilde etkili oluyor - ROKETSAN Güdüm Sistemleri Tasarım Müdürü Alper Kahvecioğlu: - "Şu anda atışlı test aşamasındayız. Mühimmatın ilk aşama tasarımı bitti. Atışlı testlerle birlikte mühimmatın iteratif olarak geliştirilme çalışmaları devam ediyor. Bu yılın sonunda kullanıma hazır hale getirmeyi hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği yerli silah sistemlerine Cida'a eklendi.

Türkiye'nin roket ve füze alanındaki lider şirketi ROKETSAN, meskun mahal muharebe silahı Cida'yı, ilk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergiledi.

ROKETSAN, meskun mahal operasyonlarında hissedilen; hafif, kolay ve hızlı kullanılabilen, hassas olarak hedefe yönlendirilebilen, harici hasar etkisi düşük ve maliyet etkin bir füze eksikliğini Cida ile gidermek için kolları sıvadı.

Tasarımında, meskun mahal operasyonlarındaki çatışma sahasının topoğrafik belirsizliği ve tehdidin hızlı yer değiştirebilmesi göz önünde bulundurularak geliştirilen Cida, bu sayede sivil can ve mal güvenliğini de sağlıyor. Hassas güdüm ile yakın ve çok yakın menzilde etkili, kolay kullanılabilen, maliyet etkin bir silah konsepti sunuyor.

Kavramsal geliştirme ve doğrulama aşaması tamamlanan Cida silah sistemi, piyade tarafından kullanılabilen güdümsüz roketler ile gelişmiş güdümlü füzeler arasında konumlanıyor.

Cida’nın, özellikle dar sokaklarda karşılaşılan pusu ve el yapımı patlayıcı tehdidine karşı ilerlemekte zorlanan birlikler için çok kısa menzilde nokta atışı yapmak amacıyla kullanılabilecek, akıllı bir sistem olması hedefleniyor. Sistemin geliştirme çalışmaları, yoğun şekilde sürdürülüyor.

Cida ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefik ülkelere ihtiyaç duyulan, etkili ve inovatif bir muharebe silahı sunulması hedefleniyor. Kolay kullanılabilen, hassas güdümlü ve maliyet etkin bu silah konseptinin, meskun mahallerdeki operasyonlar sırasında aranan ürünlerden biri olacağı değerlendiriliyor.

Çapı 70 milimetre olan Cida, 1 metre uzunluğunda, 7,5 kilometre ağırlığında bulunuyor. Cida'nın menzili 50-750 metre aralığında yer alıyor.

Termobarik, çok maksatlı başlık tipleri olan Cida, yüksek infilaklı parçacık etkiye sahip bulunuyor.

- 1,5 yıldır çalışılıyor

ROKETSAN Güdüm Sistemleri Tasarım Müdürü Alper Kahvecioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cida için yaklaşık 1,5 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Cida'nın meskun mahal muharebesinde kullanılmak üzere geliştirildiğini dile getiren Kahvecioğlu, şöyle konuştu:

"1 kilometreye kadar olan menzilde ataletsel güdümle çok hassas şekilde hedefleri vurmak üzere tasarlandı. Bu sayede şehir içi savaşlarında ikincil, istenmeyen hasarları engellemek amaçlanıyor. Şu anda atışlı test aşamasındayız. Mühimmatın ilk aşama tasarımı bitti. Atışlı testlerle birlikte mühimmatın iteratif olarak geliştirilme çalışmaları devam ediyor. Bu yılın sonunda kullanıma hazır hale getirmeyi hedefliyoruz."

Cida'nın geliştirme sürecinde kuvvetlerle çeşitli toplantılar gerçekleştirip isterlerini aldıklarını anlatan Kahvecioğlu, şunları kaydetti:

"İsterler doğrultusunda şekillenmiş bir ürün. Çok hafif tasarlamaya çalıştık, 10 kilogramın altında bir ağırlığı var. Yakın menzilde çalışıyor ve maliyet olarak da etkin olması istenmişti. Harp başlığı etkinliği kullanıcının isteğine göre şekillendirildi. Dolayısıyla tam olarak kullanıcının istekleri doğrultusunda tasarladığımız bir silah diyebiliriz."

Büyüleneceksiniz! İşte Van Gölü'nün gizli güzelliğiBüyüleneceksiniz! İşte Van Gölü'nün gizli güzelliği
Kapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdilerKapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdiler
İTOİTO
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Cida IDEF'19 ROKETSAN Savunma Sanayisi

En Çok Okunan Haberler

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

Dolarda Fed hareketliliği!

Dolarda Fed hareketliliği!

Enerji Bakanı Dönmez açıkladı: Ücret alınmamaktadır

Enerji Bakanı Dönmez açıkladı: Ücret alınmamaktadır

Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdiler

Kapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdiler

İTO

İTO

MOBİSAD: Cep telefonunda vergi artışı daralmayı sürdürecek

MOBİSAD: Cep telefonunda vergi artışı daralmayı sürdürecek

İTO: İstanbul'da Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 2.81 arttı (2)

İTO: İstanbul'da Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 2.81 arttı (2)

Kuzey Yakası’ndaki 62 dükkan açık arttırma ile satılacak

Kuzey Yakası’ndaki 62 dükkan açık arttırma ile satılacak

Yabancı, Türkiye'de konuta 135 bin dolar ödüyor

Yabancı, Türkiye'de konuta 135 bin dolar ödüyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.