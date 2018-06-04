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"Yerli otomobilden tüm bölgeler faydalanacak"

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 14:19 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Yerli otomobilin belirli parçalarını ülkenin dört bir yanına dağıtıp, oralarda üretimini sağlayıp birbirine eklemlenmiş bir değer halkası oluşturacağız. Örneğin koltuğu bir yerde üretilecek, başka aksamı başka yerde üretilecek. Her bölgenin bir katkısı olacağına inanıyorum. Yerli otomobilden tüm bölgeler faydalanacak"

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin belirli parçalarını ülkenin dört bir yanına dağıtıp, oralarda üretimini sağlayacaklarını belirterek, "Örneğin koltuğu bir yerde üretilecek, başka aksamı başka yerde üretilecek ve her bölgenin bir katkısı olacağına inanıyorum. Yerli otomobilden tüm bölgeler faydalanacak." dedi.

Görevine yeni seçilen Kaman Ticaret Odası Başkanı Yakup Eğri'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduktan sonra AA muhabirinin yerli otomobil ile ilgili sorusunu cevaplandıran Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini, bu işi yapacak kişileri bulmakla görevlendirdiğini hatırlattı.

TOBB Genel Kurulu'nda kendilerine verilen bu görevle harekete geçtiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız, bir yıl önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Genel Kurulu sırasında, 'Ben 7 senedir bu iş için babayiğit arıyorum, bulamadım. Sen bulacaksın' dedi ve biz de bu işe talip olduk. Sonunda Türkiye’nin ilk defa yerli ve milli otomobilini üretmek için 5 babayiğit bir araya geldi. Onlar da bu işte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de ortak olmasını istediler. Küçük bir hisse ile biz de ortak olacağız. Bu otomobil yüzde 100 elektrikli olacak ve son teknolojiye uygun olarak üretilecek. Dünyada dönüşen teknolojide artık fosil yakıt kullanılmıyor. Yani biz de buna uygun olarak dünyadaki trende göre elektrik enerjisine uygun bir otomobil üreteceğiz. Dünyada yeni bir trend bu. Bu teknoloji ile Türkiye, dünya ile aynı trendde yarışa girmiş olacak."

Yerli otomobilin yeni sanayi devriminde Türkiye'yi öne çıkaracağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil yapacak şirketin üst yöneticiliğini (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş'ın yapacağını, onun da yerli ve milli özellikte bir kişilik olduğunu, dünyanın en büyük şirketlerinden birisini bırakarak bu projede yer aldığını aktardı.

En çok merak edilen konunun yerli otomobilin nerede yapılacağı olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Fizibilite çalışmaları bittikten sonra ve devletimizin vereceği teşvike göre elini taşın altına koyan 5 babayiğidimizle beraber oturup hangi yer uygunsa orada otomobil fabrikasının kurulması konusu konuşulacak ama bu projenin eki olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Yerli otomobilin belirli parçalarını ülkenin dört bir yanına dağıtıp, oralarda üretimini sağlayıp birbirine eklemlenmiş bir değer halkası oluşturacağız. Örneğin koltuğu bir yerde üretilecek, başka aksamı başka yerde üretilecek. Her bölgenin bir katkısı olacağına inanıyorum. Yerli otomobilden tüm bölgeler faydalanacak."

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Anahtar Kelimeler:
- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Kaman yerli otomobil

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