FİNANS

Yerli otomobile yerli çelik KARDEMİR'den

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2019 17:15 | Son Güncelleme

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan: - "(Yerli otomobil üretimi) Ar-Ge Müdürlüğümüz, mevcut altyapımız ve ürün çeşitliliğimizle otomotiv sanayisine hangi ürünleri tedarik edebileceğimizi, otomotiv sanayimizin mevcut ve gelecekteki projelerinde kullanılacak çelik ürünlerini üretebilmek için KARDEMİR'de nelerin yapılabileceğini çalışıyor"

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, yerli otomobil projesine verecekleri desteğe ilişkin, "Ar-Ge Müdürlüğümüz, mevcut altyapımız ve ürün çeşitliliğimizle otomotiv sanayisine hangi ürünleri tedarik edebileceğimizi, otomotiv sanayimizin mevcut ve gelecekteki projelerinde kullanılacak çelik ürünlerini üretebilmek için KARDEMİR'de nelerin yapılabileceğini çalışıyor." dedi.

Soykan, gazetecilere yaptığı açıklamada, üretimde katma değeri yüksek ürünlere yönelerek farklı sektörlere çelik kaliteleri sunduklarını, makine imalat sektörü için çok farklı çelik kaliteleri ürettiklerini ifade etti.

Cumhuriyetin 100. yılı hedeflerinden en önemlilerinden birinin de yerli otomobil üretimi olduğunun altını çizen Soykan, şöyle konuştu:

"Son yıllarda yapılan çalışmalarla otomotiv sanayi ülkemizin en büyük ihracatçı sektörü haline gelmiştir. Neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt şirketimizin de otomotiv sanayimizle bütünleşmesi ve iyi bir tedarikçi konumuna gelmesi bizim için stratejik bir hedeftir. Bu nedenle savunma sanayisi gibi otomotiv sanayi içinde şirketimizde bir çalışma grubu oluşturduk. Ar-Ge Müdürlüğümüz, mevcut altyapımız ve ürün çeşitliliğimizle otomotiv sanayisine hangi ürünleri tedarik edebileceğimizi, otomotiv sanayimizin mevcut ve gelecekteki projelerinde kullanılacak çelik ürünlerini üretebilmek için KARDEMİR'de nelerin yapılabileceğini çalışıyor."

- "Otomotiv sanayimizin hizmetine sunulacaktır"

Şu anda muhtelif aktarma elemanları ve parça imalatlarında kullanılmak üzere, dövme ve soğuk şekillendirmeye uygun orta ve yüksek karbonlu çelik kaliteleri, çubuk ve kangal formunda otomotiv yan sanayinin hizmetine sunulduğunu belirten Soykan, şunları söyledi:

"Bor ve krom ilaveli bağlantı elemanları imalatına uygun kangal ile ilgili ürün geliştirme çalışmalarımız ise sektörün önde gelen firmaları ile birlikte sürdürülüyor. Otomotiv lastik teli imalatında kullanılan yüksek karbonlu kalite grubunda da ürün geliştirme çalışmalarımız, ülkemizde yer alan küresel bir üretici ile birlikte yürütülüyor. Önümüzdeki dönemde, süspansiyon yayı imalatına uygun yüksek silis ilaveli çelik kalitelerimiz de kangal formunda otomotiv sanayimizin hizmetine sunulacaktır."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 2022 yılında yerli otomobilin caddelerde olacağını, bu konuda Ar-Ge faaliyetlerinin artarak devam ettiğini ve projenin tüm sektörleri dönüştürecek bir proje olduğunu açıkladığını vurgulayan Soykan, "Bu dönüşümden biri de KARDEMİR’de yaşanıyor ve biz de ülkemizin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak her alanda süren yerlileştirme çalışmalarına ray ve demir yolu tekerinde olduğu gibi üretimlerimizle katkımızı artırmak istiyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Soykan Karabük KARDEMİR yerli otomobil

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