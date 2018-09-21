Yerli pamuk türü geliştirildi

İZMİR (AA) - Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen SC 2079 isimli yerli pamuk törenle tanıtıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesi Atalan Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Musa Bakan, tarım ve hayvancılığın Türkiye'nin geleceği olduğunu söyledi.

Toprağın en değerli sermaye olduğunu vurgulayan Bakan, "Bu toprağı doğru şekilde işlemek hem geçmişimize hem de geleceğimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu pamuk türü yüksek verimli, kaliteli ve makineli hasada uygun bir çeşit. Yerli ve milli tohumlarımızı üreticimiz tercih ederek hem kendileri kazanacak hem de ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu yeni çeşidimiz ülkemize ve çiftçimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Koray Şimşek de pamuğun insan hayatındaki önemini vurgulayarak "Şu ana kadar 45 pamuk çeşidi geliştirdik. Bunların arkası gelecek. Biz pamuk üretilen bütün ovalara talibiz." dedi.

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Islah ve Genetik Bölüm Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Çiçek de yeni pamuk türü hakkında bilgi verdi.