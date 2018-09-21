FİNANS

Yerli pamuk türü geliştirildi

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 16:28 | Son Güncelleme

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen SC 2079 isimli pamuk türünün tanıtımı gerçekleştirildi

İZMİR (AA) - Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen SC 2079 isimli yerli pamuk törenle tanıtıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesi Atalan Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Musa Bakan, tarım ve hayvancılığın Türkiye'nin geleceği olduğunu söyledi.

Toprağın en değerli sermaye olduğunu vurgulayan Bakan, "Bu toprağı doğru şekilde işlemek hem geçmişimize hem de geleceğimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu pamuk türü yüksek verimli, kaliteli ve makineli hasada uygun bir çeşit. Yerli ve milli tohumlarımızı üreticimiz tercih ederek hem kendileri kazanacak hem de ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu yeni çeşidimiz ülkemize ve çiftçimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Koray Şimşek de pamuğun insan hayatındaki önemini vurgulayarak "Şu ana kadar 45 pamuk çeşidi geliştirdik. Bunların arkası gelecek. Biz pamuk üretilen bütün ovalara talibiz." dedi.

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Islah ve Genetik Bölüm Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Çiçek de yeni pamuk türü hakkında bilgi verdi.

Çiçek, SC 2079'un ıslah çalışmalarının 2007'de başladığını belirtti.

Yeni geliştirilen türün alternatiflerine göre çok daha verimli olduğunu aktaran Çiçek, "Bu türümüz dekar başına 700 kilogram ürün vermektedir. Bunun yanında çırçır randımanı ve lif kalitesi özellikleri de oldukça iyidir. Makinalı hasada uygundur, dayanıklıdır. Toplama esnasında dökme yapmaz." ifadelerini kullandı.

SC 2079'un Türkiye'nin bir çok noktasında ekiminin yapıldığını ve hasadına başlandığını kaydeden Çiçek, ekim yapan bütün çiftçilerden olumlu dönüş aldıklarını gelecek yıl 50 bin dekarlık alanda bu pamuğun ekilmesini hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar SC 2079 pamuğunun ekim yapıldığı alanı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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