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Yerli patates "Nahita" yurt dışına açılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 13:48 | Son Güncelleme

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ıslah çalışmalarının ardından tescillenen 8 yerli çeşit patates tohumundan biri olan "Nahita"nın deneme ekimi için 15 ülkeye gönderilmesi amacıyla satış sözleşmesi imzalandı - Enstitü Müdürü Uğur Pırlak: - "Nahita, AR Tarım tarafından Türkiye'de bir ilk olarak 15 ülkede deneme ekimine gidecek ve bu vesileyle çeşidimiz, yabancı devletlere satışı gerçekleştirilen ilk yerli çeşit olma unvanını almış olacak"

NİĞDE (AA) - Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ıslah çalışmalarının ardından tescillenen 8 yerli çeşit patates tohumundan biri olan "Nahita"nın deneme ekimi için 15 ülkeye gönderilmesi amacıyla sözleşme imzalandı.

Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tescil edilen 8 yerli patates çeşidinden 4'ünün ihalesini önceki aylarda gerçekleştirdiklerini ve bu ihale sonucunda Nahita'nın tohumluk üretim ve pazarlama hakkını AR Tarım'ın aldığını söyledi.

Nahita'nın sertifikalandırılma ve üretim çalışmalarına başlandığını belirten Pırlak, "İnşallah en kısa sürede yurt içinde üretilen bu çeşidimizin tohumlukları üreticilerimize ulaştırılacak. Şu anda yapacağımız sözleşmeyle Nahita'nın Türkiye'de bir ilk olarak yabancı ülkelere satışı gerçekleşecek, bu bağlamda yurt dışı satış sözleşmesini imzalıyoruz. Nahita, AR Tarım tarafından Türkiye'de bir ilk olarak 15 ülkede deneme ekimine gidecek ve bu vesileyle çeşidimiz, yabancı devletlere satışı gerçekleştirilen ilk yerli çeşit olma unvanını almış olacak."

AR Tarım Genel Müdürü Ekrem Suad Sadak da yerli bir çeşidi dünyaya tanıtma imkanı bulduklarını ifade etti.

Yıllardır üzerinde çalışılan bir çeşidi sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya tanıtacaklarını belirten Sadak, şunları kaydetti:

"İlk aşamada, gelecek sene Avusturya, Hollanda, Fransa'ya denemeler için göndereceğiz. Ardından da Belçika, İtalya, İspanya, Romanya, Polonya, İngiltere, Danimarka, Almanya ve Hırvatistan'a, ondan sonra da Fas'a gidecek, son aşamada da Kenya ve Brezilya'ya. Bu çalışma bizim için çok önemli. Hem bizim hem de Enstitünün desteğiyle yerli bir patatesi ilk kez dünyada tanıtacağız, çok mutluyuz."

Konuşmaların ardından Nahita'nın deneme ekimi için söz konusu ülkelere gönderilmesini içeren satış sözleşmesi imzalandı.

Tohumluklar, eylül ayında hasat edilip sertifikasyon işlemleri tamamlandıktan sonra AR Tarım'ın yurt dışındaki AR-GE merkezlerine gönderilerek ekimi yapılacak.

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