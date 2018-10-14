AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Hiçbir yatırımcı ve girişimcimiz asla umutsuzluğa kapılmamalıdır. Yatırımcılarımız, girişimcilerimiz, 80 milyon vatandaşımız 15 Temmuz darbe girişimi karşısında tüm dünyaya bu ülkeye nasıl sahip çıktığını gösterdi. Yine ülkemize, vatanımıza, bayrağımıza, hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi. Elvan, Bursa'da bir otelde düzenlenen Yerli Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye ihracatının 36 milyar dolardan 160 milyar doların üzerine çıktığını belirterek, bunun Türkiye için son derece önemli bir gelişme olduğunu bildirdi. Son 16-17 yıllık süreçte inanılmaz bir başarı elde ettiklerini belirten Elvan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu başarıda da Türk girişimcisinin yatırımcısının ve o dinamik nüfusun çok önemli bir etkisi söz konusu. Ara malı ithalatımızın yüksek olması, ürettiğimiz her malda bir ithal edilen ürün bulunması özellikle son aylarda ülkemize yönelik yapılan ekonomik saldırısı neticesinde bir kur şoku ya da kur atağıyla karşı karşıya kalmamız birçok imalatçımızı zor duruma düşürdü. Daha yüksek maliyetle ürün ithal etmek zorunda kaldılar. Bizim özellikle son yıllarda hükümetlerimizin ve şu anki hükümetin aldığı çok önemli tedbirler var. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ithal ettiğimiz ara mallara yönelik bir strateji ortaya koyması ve bu ürünlerin neler olduğunun ortaya konulması ve bu ürünlerin Türkiye'de üretimi noktasında ciddi bir destek mekanizması oluşturması yönünde yoğun bir çabası var. Önümüzdeki dönemde özellikle bu kur atağından etkilenen yatırımcılarımız ara malı üretiminin bu ülkede ne kadar önemli olduğunu gördüler. Önümüzdeki süreçte yerli ara malı üretimine yönelik çabalarımız yoğun bir şekilde artacak."

Elvan, Türkiye'nin sağlam bir ekonomik altyapısının olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin ekonomik performansının engellere ve bentlere rağmen hala sağlam adımlarla ilerlemeye devam ettiğini vurguladı. "Hiçbir yatırımcı ve girişimcimiz asla umutsuzluğa kapılmamalıdır." diyen Elvan, şöyle devam etti: "Yatırımcılarımız, girişimcilerimiz, 80 milyon vatandaşımız 15 Temmuz darbe girişimi karşısında tüm dünyaya bu ülkeye nasıl sahip çıktığını gösterdi. Yine ülkemize, vatanımıza, bayrağımıza, hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz. Milletimize sonuna kadar güveniyoruz." - "Cari açığımız yüzde 5'in altında" Elvan, cari açıkla ilgili de düşüncelerini paylaşarak, şunları ifade etti: "Cari açığımıza baktığımızda da muhtemelen bu yıl yüzde 5'in altında. Biz 4-5 yıl öncesinde, yüzde 8, 9 gibi cari açık olan yılları yaşadık. Dolayısıyla cari açık yönüyle de bir sorun, sıkıntı görmüyoruz. İthalat yapımıza baktığımızda eğer bizim üretim malı ithalatımız, ithalatımızın yüzde 40'ı, 50'si olsa o zaman yüzde 5'lik cari açığı risk olarak görebiliriz ama tüketim malı ithalatımızın yüzde 10 seviyesinde olduğu bir ortamda, ara malı ve yatırım malı ithalatımızın yüzde 90 seviyesinde olduğu bir ortamda gerçekten bu cari açık oranı bizim açımızdan sorun teşkil etmeyecek bir orandır."

Elvan, kısa vadeli borçlara bakıldığında özellikle özel kesim ve bankacılığın kısa vadede geçmiş yıllara oranla önemli bir değişiklik olmadığının görüldüğünü aktardı. Kur atağından kaynaklanan bir sorunla karşı karşıya kaldıklarına işaret eden Elvan, dalgalanmanın azalması yönünde birçok tedbirlerin alındığını vurguladı. Elvan, "Doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyorum. Çok ciddi önemli tedbirler aldığımızı düşünüyorum. Bu millet her zaman ülkesine bağlı olan bir millettir. Böyle bir süreci yaşıyorsak bu millet bu fedakarlığı her zaman yapmaya hazırdır ama maalesef böyle bir ortamda bunu siyasi açıdan fırsata dönüştürüp Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak kötüye gitmesine katkı sağlama düşüncesinde olanlar var. Bunlara da gereken cevabı milletimiz mutlaka verecektir." dedi. - "Büyüme performansı önemli" Elvan, Türk milletinin kendilerine verdiği desteğin önemli olduğuna dikkati çekerek, şu görüşlere yer verdi: "Biz hep şuna inandık, milletimizin bize verdiği destekle son 15-16 yılda yüzde 5,7 gibi büyüme performansı gerçekleştirdik. Bu kolay bir iş değil. Çin ve Hindistan'ı çıkardığımız zaman gelişmekte olan ülkelerin yüzde 4 civarında büyüdüğü bir ortamda Türkiye'nin yüzde 5,7 gibi yüksek bir büyüme performansı göstermesi son derece önemlidir. Biz kendi gücümüzü ve dinamik yapımızı hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Milletimize, ülkemize güveniyoruz. Çok daha iyi noktalara, aşamalara geçeceğimizi de çok iyi biliyoruz çünkü biz bu potansiyele sahibiz. Elbette alınması gereken ilave önlemlerimiz var."