Yerli sarımsağın yerini ithal sarımsak aldı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de 30 yılı aşkın süredir sarımsak üretimiyle geçimlerini sağlayan kırsal Cinge Mahallesi üreticileri, yerli sarımsaktan vazgeçip, halk arasında Çin ve İran sarımsağı olarak bilinen ithal tohumlu sarımsak üretimine geçti. Yerli sarımsağın lezzet, koku ve dayanıklılık açısından daha iyi olduğunu söyleyen üreticiler, buna karşın veriminin yüksek, fiziki görünüşünün daha iyi olması nedeniyle ithal sarımsağı tercih ettiklerini söyledi.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesine bağlı Cinge Mahallesi'nde 30 yılı aşkın süredir sarımsak üretimiyle geçimini sağlayan üreticiler, veriminin az olması, bir ay geç hasat edilmesi, fiziki şekli ve piyasada daha az alıcı bulması nedeniyle yerli tohumla üretilen sarımsaktan vazgeçmeye başladı. Üreticiler, son iki yıldır yerli sarımsak yerine halk arasında Çin ve İran sarımsağı olarak bilinen ithal tohumlu sarımsak üretimine geçmeye başladı.

'ÇİN SARIMSAĞININ VERİMİ DAHA YÜKSEK'

Cinge'de 30 yıldır sarımsak üretimi yapan İlker Atak, ithal sarımsağın yerli sarımsak üretimini olumsuz etkilediğini söyledi. Son yıllarda özellikle büyük marketlerde ithal sarımsağın satışının arttığını ve yerli sarımsağa ilginin azaldığını belirten Atak, "Türkiye’ye yurtdışından büyük miktarda ithal sarımsak geliyor. Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta özellikle ithal sarımsak ekimi yüksek düzeyde. Bu nedenle bizim yerli tohum sarımsağımız 3-4 yıldır para yapmıyor. Geçen yıl 3.5 liraydı sarımsağın kilosu, bu sene 2.5 liraya alıcı bulamıyoruz. Bunun yanında üretimde çalışacak işçi de bulamıyoruz. Önceden daha çok yerli ekiyorduk, ama artık Çin sarımsağı ekiyoruz. Yerli sarımsaktan 2 ton elde ediyorsak, Çin sarımsağından 3 ton elde ediyoruz. Çin sarımsağı 1 ay önce hasat ediliyor. Buda bizi Çin sarımsağına yönlendiriyor" dedi.