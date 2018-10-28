Yerli sürücüsüz elektrikli araç gün yüzüne çıktı

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Teknoloji geliştirme şirketleri FEV Türkiye ve Kodeco'nun iş birliğiyle geliştirilen yerli sürücüsüz (otonom) ve elektrikli taşıt Otomod'un ilk görselleri ve animasyonu yayınlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Türkiye’de ilk defa kampüs içerisinde mobil uygulama ile çağrılan ve yolcunun seçtiği durağa otonom olarak giden tamamen elektrikli araçların ve ulaşım çağrı sisteminin tasarlandığı projenin ilk görselleri ve animasyonu paylaşıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü’nün desteği ile İTÜ Ayazağa kampüsünde aralık ayında ilk denemeleri yapılacak Otomod ve ulaşım altyapısının, ileride, üniversite, hastane ve havaalanı gibi kampüslerde, yayaların kısa mesafe ulaşımlarını kolaylaştırma amacıyla kullanılması planlanıyor.

Üzerindeki sensör ve kameralar ile hem çevresindeki yaya ve araçları algılayacak hem de kendi konumunu belirleyecek akıllı araçlarda kontrol yazılımları tamamen yerli olanaklarla geliştiriliyor.

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- 30 ayda tamamlanması planlanıyor