"Yerli tohum bankaları kurulmalı"

İZMİR (AA) - Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, Türkiye'nin çok çeşitli ürün üretme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bunun farklı ürün politikalarını gerekli kıldığını bildirdi.

Armağan, yaptığı yazılı açıklamada, şehirlerin büyüme planları hazırlanırken Çevre ve Şehircilik ile Tarım bakanlıklarının mutlaka birlikte hareket etmesi gerektiğini, Türkiye'de arazilerin küçüldüğü için traktörlerin motor hacimlerinin de küçüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin sadece yeni konutlara değil yeni tarım alanlarına da ihtiyacının olduğunu ifade eden Zeynep Erkunt Armağan, şunları kaydetti:

"Milli Tarım Politikası kişilere bağlı olarak sürekli değişmemeli. Kalıcı bir şekilde kısa, orta ve uzun vadeli olmalı. Çiftçinin ihtiyaçlarına ve ülkenin yapısına uygun olarak şekillendirilmeli. Yurt dışında uygulanan modellerin tümünün ülkemiz için uygun olması gerekmiyor. Bizim, kendi ülkemizin gerçeklerini esas alan politikalarımız olmalı. Çünkü Türkiye'nin iklim ve toprak çeşitliliği farklılık gösteriyor. Ülke olarak çok çeşitli ürün üretme potansiyeline sahibiz . Bu da farklı ürün politikalarını gerekli kılıyor. Öte yandan Türkiye olarak gübre ve tohumda yurt dışına bağlı bir hale geldik. Milli Tarım Politikası kapsamında atılacak adımlarla bunlar da yerlileştirilmeli ve dışa bağımlılığın önüne geçilmeli."