"Yerli tohum bankaları kurulmalı"

Armağan, Türkiye'ye paralel olarak Ege Bölgesi'nde de traktör satışlarının azaldığını belirterek, "Ancak Erkunt Ege'deki satışları genel düşüşten daha az etkilendi. Bağ ve tarlalarda kullanışlı olan Kısmet E-B ve E-T modelleri ile çiftçilerden çok kabul gördük. Bu modellere gösterilen ilgi bizim Ege'deki küçülmemizi sınırlı tuttu. Her zaman olduğu gibi yine Egeli çiftçimize minnettarım. Ege'nin genel gidişatından memnunum. 2019 yılında yeni bir ürün zinciri lanse etmek istiyoruz. Ege'deki toprağın özelliğine uygun olarak tasarlanan bu modeller, 50-70 beygir aralığındaki traktörlerden oluşacak. Her zaman olduğu gibi Ege'nin uğruna inanarak lansmanı yine burada yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.