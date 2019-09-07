FİNANS

Yerli tohumla geliri ve verimi artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2019 17:14 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir çiftçinin, yerli tohum kullanarak ürettiği domatesler, büyüklüğü ve lezzetiyle dikkati çekiyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çiftçi Şahan Çöker, yerli tohum kullanarak tanesi yaklaşık 1 kilogram ağırlığında domates üretmeyi başardı.

Afşin ilçesinin Kabaağaç mahallesinde kendisine ait tarlada çiftçilik yapan Şahan Çöker, 2000 yılında başladığı domates üretiminde beklediği rekolteye ulaşamayınca yaptığı araştırmalar sonucunda yerli tohuma yöneldi.

Yerli tohumla yüksek verim elde eden Çöker, tanesi yaklaşık 1 kilogram ağırlığında domates üretmeyi başardı.

Ürettiği domateslerden yeniden tohumluk alan Çöker, bu sayede maliyeti de düşürdü ve yıllık yaklaşık 50 bin lira gelir elde etti.

Şahan Çöker, yaptığı açıklamada, yerli tohumla eski lezzeti yakaladığını ve daha fazla gelir elde etmeye başladığını söyledi.

Yerli tohumdan elde edilen domatesin raf ömrünün diğerlerinden daha fazla olduğunu belirten Çöker, şöyle konuştu:

"Kendime ait tarlada 2000 yılından beri domates üretiyorum. İstediğim verime ulaşamadığım için 2006'dan sonra değişik tohumlar deneyerek üretim yaptım. Ancak bir türlü istediğim ürünü elde edemedim. Bir arkadaşımın önerisi ile yerli tohum denemeye başladım ve bu sonuca ulaştım. Bu etli bir domates, raf ömrü uzun ve ağırlığı 1 kilogram geliyor. Diğer domates türlerine göre tat olarak daha iyi. Hibrit tohumdan elde edilen domateste bu tadı bulamazsınız. Farklı bir aroması var. "

Domatesin bazılarının bir kilogramı da aştığını dile getiren Çöker, "Verimi çok yüksek. Yerli tohum mantar hastalığına karşı da daha dayanıklı. Tohumu kendi ürettiğim domateslerden elde ediyorum. Diğer domateslerin kilogram fiyatı 50 kuruşa kadar düştü, ama bu domates, toptan 1 lira ile 1,5 lira arasında satılıyor. 8 dönümlük alanda domates ekimi yapıyorum, yıllık 40 bin lira ile 50 bin lira arasında kazanç elde ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Afşin domates yerli tohum

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