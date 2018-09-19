"Yerli üretim çağrıları etkisini gösterdi"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, döviz kurlarının yükselmesi ve ekonomik dalgalanma sonrası yapılan yerli üretim çağrılarının etkisini göstermeye başladığını belirtti.
Palandöken, yazılı açıklamasında, yerli üretim çağrılarının yansımalarını değerlendirdi.
Döviz kurlarının yükselmesi ve ekonomik dalgalanma sonrası yapılan yerli üretim çağrılarının etkisini göstermeye başladığına dikkati çeken Palandöken, "Dünya Türkiye'ye ambargo uygulayamaz. Ülkemizin ticaretinde düşüş değil, artış var. Bu artışla ticaret ile siyasetin ayrı olduğunu Türkiye dünyaya ispatladı." değerlendirmesinde bulundu.
- "İhracatta yüzde 40'a yakın artış bekliyoruz"
Palandöken, cari açığı azaltmak için yerli üretimin ve ihracatın artırılarak, gereksiz ithalattan kaçınılması gerektiğini vurguladı.
Bu ayın sonunda ihracatta yüzde 40'a yakın bir artış beklediklerini belirten Palandöken, ülke ekonomisinin durgunluktan kurtulması için düşen ithalatı daha da minimum seviyeye indirmek ve yerli markaların pazarlardaki payını artırmak için çalışılması gerektiğini ifade etti.
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