FİNANS

Yerli üretim 'ELBÜS' otobüsler Elazığ'da hizmete girdi

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 19:06 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de üretilen ve ilk kez serisinde 18 metre uzunluğunda, körüklü, bataryalı, elektrikli ve sıfır emisyonlu otobüsler (ELBÜS), Elazığ'da hizmete girdi.

Yerli üretim 'ELBÜS' otobüsler Elazığ'da hizmete girdi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- TÜRKİYE'de üretilen ve ilk kez serisinde 18 metre uzunluğunda, körüklü, bataryalı, elektrikli ve sıfır emisyonlu otobüsler (ELBÜS), Elazığ'da hizmete girdi.
İlk kez serisinde 18 metre uzunluğunda olan çevre dostu olarak bilinen 6 ELBÜS otobüs, düzenlenen törenle hizmete başladı. Belediye tarafından satın alınan otobüsler için Gazi Caddesi'nde düzenlenen törene AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve vatandaşlar katıldı. Elazığ'ın ulaşımda yeni bir döneme girdiğini belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Bugün ulaşımda yepyeni bir döneme giriyoruz. Sadece Elazığ ve Türkiye'de değil dünyada ilk defa 18 metre uzunluğunda elektrikli, körüklü, sıfır emisyonlu, tamamen yerli ve milli olan bizim mühendislerimizin dizayn ettiği ve bizim mühendislerimizin imalatını yaptığı elektrikli otobüsün bugün açılışını yapıyoruz. Elazığ'da ilk etapta 6 otobüs kullanılacak. Şu anda devreye alacağımız altı adet otobüs her biri 150 kişiyi taşıyabilecek kapasiteden ve 150 kişiyi taşırken kilometrede 10 kuruş harcayarak geri dönüşlerinde kendi kendini şarj edebilen ve bir şarjla 400 kilometre yol yapabilen ender imalatı yapılmış olan özel bir otobüstür. Şanzımanı olmayan yüzde yüz elektrikli bir otobüstür" dedi.
Vali Çetin Oktay Kaldırım ise son yıllarda özellikle Elazığ'da hizmet anlayışında büyük bir değişimin yaşandığını belirterek, "Özellikle 21'inci yüzyılın başından itibaren kamu yönetimi felsefemizde uygulamalarımızda ciddi değişiklikler var. İnsanı merkeze alan, yaratılmışların en şereflisi olarak gören ve dolayısıyla ona götürülecek her hizmeti ibadet olarak gören bir anlayışa sahibiz. Bunu Ankara'dan en ücra köşeye kadar görmemiz mümkündür" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesildi. Daha sonra da ELBÜS'ler ilk seferlerine çıktı.

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Yerli üretim 'ELBÜS' otobüsler Elazığ'da hizmete girdiYerli üretim 'ELBÜS' otobüsler Elazığ'da hizmete girdi

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