Yerli üretim Isuzu D-Max'ler farklı donanım tercihleriyle satışta

İSTANBUL (AA) - Tayland'dan geçen yılın sonunda ithal edilen V-Cross donanım seviyesiyle satışına başlanan Yeni Isuzu D-Max'in yerli üretim versiyonlarının da Türkiye'de üretimine ve satışına başlandı.

Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk etapta satışa sunulan en üst donanım seçeneği 4x4 otomatik vitesli V-Cross'tan sonra şimdi de iki farklı kabin tercihiyle farklı donanım ve çekiş sistemlerine sahip versiyonlar Türkiye'de satışa çıkarıldı.

Yeni Isuzu D-Max'in Anadolu Isuzu fabrikasında üretimine başlanan baz donanım tercihi V-GO MT (4x2 ve 4x4), standart donanım seçeneği V-LIFE MT (4x2 ve 4x4) ve V-JOY AT (4x4) Isuzu D-Max ürün gamını tamamlayan versiyonlar olarak dikkati çekiyor.

İlk olarak 2014 yılında Anadolu Isuzu fabrikasında üretimine başlanan yerli pick-up Isuzu D-Max'in yeni versiyonu Türkiye'de 2 farklı çekiş sistemi (4x2 ve 4x4), 2 farklı vites tercihi (6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik) ve 3 farklı donanım tercihiyle (V-GO, V-LIFE ve V-JOY) üretiliyor.

Giriş seviyesi V-GO modelinde LED gündüz farları, elektrikli ısıtmalı yan aynalar, yokuş kalkış destek sistemi (HSA), eğim iniş kontrolü (HDC), ESC, TCS, ABS, EBD, BAS gibi güvenlik sistemleri standart olarak sunulurken, çekiş sistemi olarak 4x2 ve 4x4 tercihi ve şanzıman tercihinde manuel vites ile sunuluyor.