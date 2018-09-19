Yerli üretim logosu tanıtıldı

"İç piyasada spekülasyon yaratarak tüketicimize zarar veren, Ahilik kültürüyle bağdaşmayan uygulamalar sergileyen firmalar ve kuruluşlar üzerinde denetimlerimizi artırdık ve gerekli önlemleri alıyoruz. Son iki haftada ALO 175 hattına ve dilekçelerle Bakanlığımıza yaklaşık 18 bin başvuru yapıldı. Bu başvuruları değerlendiriyoruz. Öte yandan tüketicilerimizin fiyat dalgalanmalarından etkilenmemesi için gümrük prosedürlerinde, gümrük vergilerinde değişiklikler yapıyoruz."

Pekcan, iç piyasanın sağlıklı şekilde işlemesi için gerekli denetimleri yürüttüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

Tarım ve sanayide dünya pazarlarında rekabetçi olarak yer alabilmek için gayretle çalıştıklarını ifade eden Pekcan, ihracatın teknoloji odaklı projelerle desteklenmesi noktasında çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de üretilen ürünler için yerli üretim logosu geliştirdiklerini belirterek, "Böylece vatandaşlarımız, etiketlerden, bu ülkede üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan insanlarımızın ürettikleri ürünlerin ayrımını yapabilecekler." dedi.

- "Halkın ekmeğiyle oynamak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmedik"

Vatandaşın en temel besin maddesi olan unun piyasada spekülatif dalgalanmalara maruz kalmaması için aldıkları tedbirlere değinen Pekcan, "Halkın ekmeğiyle oynamak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmedik. Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ihracat hariç yerli buğdaydan un üreterek ihraç etmek isteyen firmalarımızın ihracatlarını geçici olarak durdurduk. Bunun başarılı sonuçlarını aldık, un fiyatlarının aşağı çekilmesine vesile olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, spekülasyonlarla üreticilere ve tüketicilere zarar vermek isteyen firma ve kuruluşlara engel olacaklarını, bununla ilgili her türlü tedbiri alacaklarını dile getirdi.

Eximbank tarafından desteklenen ihracatçı sayısının geçen hafta 10 bin 128'e ulaştığına dikkati çeken Pekcan, ihracat desteği alan söz konusu firmaların yüzde 64,2'sini karşılayan 6 bin 499'unun KOBİ'lerden oluştuğunu bildirdi.

Pekcan, KOBİ'lerin ihracat desteklerinden daha fazla yararlanması için çalışmaların devam ettiğine işaret ederek, bu yönde İhracat Destekleme Merkezleri kanalıyla KOBİ'lere eğitim vermeye başladıklarını söyledi.