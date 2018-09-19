FİNANS

Yerli üretim logosunun kullanımı

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 13:47 | Son Güncelleme

Yerli üretim logosunun Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu olacak - Logo, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilecek

Yerli üretim logosunun Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu olacak.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, etiket, tarife ve fiyat listelerinde bulunması zorunlu hususların, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin "Etiket bulundurma zorunluluğu" başlıklı maddesinde düzenlendiğine işaret edilerek, perakende olarak satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatının belirtilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Duyuruda, 3 Ekim'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle söz konusu yönetmelikte değişikliğe gidildiği hatırlatılarak, Türkiye'de üretilen ürünlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu yerli üretim logosu için dikkat edilmesi gereken hususlara yer verildi. Duyuruya göre logonun kullanımına ilişkin Bakanlıkça belirlenen hususlar şöyle:

- Yerli üretim logosunun Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu olacak.

- Logo, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilecek.

- Logonun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yerli üretim logosu kurumsal kimlik kılavuzunda yer alan oranlara uyulması gerekecek.

PARTNERViagra içtikten 27 dakika sonra...Viagra içtikten 27 dakika sonra...
Bakan Pekcan: 131 firmada 1296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettikBakan Pekcan: 131 firmada 1296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik
Pegasus Hava Yolları, Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde finale kaldıPegasus Hava Yolları, Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde finale kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerli üretim logo

En Çok Okunan Haberler

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Dünya devi Amazon, Türkiye'de resmen açıldı!

Dünya devi Amazon, Türkiye'de resmen açıldı!

Etiketlerde yeni dönem başlıyor ! İşte yerli logo

Etiketlerde yeni dönem başlıyor ! İşte yerli logo

Memur emeklisi Ocak'ta ne kadar zam alacak?

Memur emeklisi Ocak'ta ne kadar zam alacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Pekcan: 131 firmada 1296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik

Bakan Pekcan: 131 firmada 1296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik

Pegasus Hava Yolları, Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde finale kaldı

Pegasus Hava Yolları, Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde finale kaldı

Akfen'den 530 milyon dolar yatırımla 13 rüzgar ve güneş enerjisi santrali

Akfen'den 530 milyon dolar yatırımla 13 rüzgar ve güneş enerjisi santrali

Bakan Varank, Türkiye-Japonya İş Konseyi Toplantısında konuştu (1)

Bakan Varank, Türkiye-Japonya İş Konseyi Toplantısında konuştu (1)

Rönesans Holding ve Port of Rotterdam'dan işbirliği

Rönesans Holding ve Port of Rotterdam'dan işbirliği

Hürriyet Emlak'a yeni CEO

Hürriyet Emlak'a yeni CEO

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.