"Yerli üretim Trimbox elektronik kart hasarlarını önlüyor"

İSTANBUL, (DHA)-CARİ açığın daha aşağılara çekilebilmesi için son günlerde yüksek sesle “Yerli Üretim” konuşulmaya başlandı. Yerli üreticilerin fabrikalarda ve sanayide kullandıkları makinalar yurt dışından ithal ediliyor. Bu makinelerin zarar görmesi ya da arızalanması yeni bir cari açık kaleminin açılmasına sebep oluyor. Çünkü bu makinelerin kullanılan yedek parçaları, kontrol mekanizmalarını sağlayan elektronik kartları yine yurt dışından getiriliyor. Hem tamirat, hem de yedek parça değişimi cari açığın artmasına sebep oluyor. Oysa yerli üretim Trimbox , her türlü elektrikli cihazlardaki elektronik kart hasarlarını önlüyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Sanayici İş Adamı İbrahim Burkay, 4 yıl önce elektrik şebekelerindeki olumsuzluklardan kaynaklı Türkiye’nin 2 Milyar dolar kaybı olduğunu açıklamıştı. Burkay, sanayicileri uyarmış ve her yıl bu cari açığın arttığını, sanayicilerin fabrika ve makinelerinde elektronik kartların en büyük yanma sebebi olan voltaj dalgalanmalarına karşı aşırı gerilim sönümleyici cihaz kullanmalarını tavsiye ederek bu masraftan kurtulabileceklerini bu sayede de elektronik kart sebebiyle ortaya çıkan cari açığın da ortadan kalkacağını belirtmişti.

“SANAYİCİNİN MALİYETİNİ ELEKTRONİK KARTLAR ARTTIRIYOR ” Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş ise elektronik kart hasarlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şöyle dedi: ” Sadece makineyi ithal edip fabrikanıza üretime başladığınızda konu bitmiyor. Bu konu yerli üreticinin en çok dile getirilen şikayetidir. Elektrikte şebeke kaynaklı bir dalgalanma, bir olumsuzluk yaşandığında fabrikadaki makinelerde elektronik kartlar yanıyor. Elektronik kartlar mikrosaniyelik elektrik değişiminden dahi zarar görürler. Makinelerin en pahalı parçaları yine elektronik kartlar oluyor. Sanayici kullandığı makinesinin elektronik kartını sürekli olarak ithal etmek zorunda kalıyor. Bu hem üreticiye üretim kaybı ve ekstra maliyet getiriyor hem de cari açığı arttırıyor. "YERLİ ÜRETİM KORUNABİLMELİ" Son günlerdeki finansal piyasalarda yaşanan hareketliliği değerlendiren Yurttaş, "Sert dalgalanmalar yaşanıyor. Özellikle yeni yönetim sistemine geçilen 9 Temmuz'dan beri kurda sıçrama, faizlerde artış, borsada sert kayıplar gündeme geldi. Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyası azimle destek olmaya kararlı. Son dönemde karşılaştığımız finansal zorlukları milletimizle dayanışma içinde aşacağız. Daha çok çalışarak daha çok üreterek cari açığın kapanmasını sağlayacağız. Ancak bu geçte olsa Sayın Cumhurbaşkanının yıllardır yüksek sesle dile getirdiği ve artık her kesimden herkesin hemfikir olduğu yerli üretimi geliştirmekle gerçekleşebilir" dedi.