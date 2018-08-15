FİNANS

Yerli üretim Trimbox ile elektronik kart hasarlarını önlüyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 09:34 | Son Güncelleme

DÖVİZ kurlarındaki hareketlilik gözleri yerli üretime çevirdi.

Yerli üretim Trimbox ile elektronik kart hasarlarını önlüyoruz

İSTANBUL, (DHA) - DÖVİZ kurlarındaki hareketlilik gözleri yerli üretime çevirdi. Sanayi alanında kullanılan makinelerin yurt dışından ithal edildiğini ve bu makinelerin zarar görmesi ya da arızalanması durumunda cari açık kalemi oluşturduğuna dikkat çeken Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, "Yedek parçalar ve özellikle makinelerin çalışmasında kullanılan elektronik kartları yine yurt dışından getiriliyor. Yüzde 95 yerlilik oranı ile orta yüksek teknolojik ürün olarak imal ettiğimiz Trimbox , yılda 2,5 milyar dolarlık elektronik kart hasarını önlüyor" dedi.

Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için desteğe hazır olduklarını söyleyen Yurttaş, yerli üretim yapan fabrikalarda ve sanayide kullanılan makinelerin yurt dışından ithal edildiğini belirterek yerli üretimi korumak gerektiğini vurguladı.Yurttaş, " Makinelerin zarar görmesi ya da arızalanması yeni bir cari açık kaleminin açılmasına sebep oluyor. Çünkü bu makinelerin kullanılan yedek parçaları, çalışmasını sağlayan elektronik kartları yine yurt dışından getiriliyor. Her tamirat, her yedek parça değişimi cari açığın artmasına sebep oluyor" diye konuştu.

"SANAYİCİNİN MALİYETİNİ ELEKTRONİK KARTLAR ARTTIRIYOR"

Makinelerin en pahalı parçalarının elektrik kartları olduğunu vurgulayan Yurttaş,"Sadece makineyi ithal edip fabrikanıza üretime başladığınızda konu bitmiyor. Bu konu yerli üreticinin en çok dile getirilen şikayettir. Elektrikte şebeke kaynaklı bir dalgalanma, bir olumsuzluk yaşandığında fabrikada ki makinelerde elektronik kartlar yanıyor. Elektronik kartlar milisaniyelik elektrik değişiminden dahi zarar görürler. Makinelerin en pahalı parçaları yine elektronik kartlar oluyor. Sanayici kullandığı makinesinin elektronik kartını sürekli olarak ithal etmek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

"YERLİ ÜRETİM KORUNABİLMELİ"

Finansal zorlukların dayanışma içerisinde aşılacağını ifade eden Yurttaş, "Daha çok çalışarak daha çok üreterek cari açığın kapanmasını sağlayacağız. Ancak bu yerli üretimi korumakla gerçekleşebilir. Fabrikalarda kullanılan makineleri, hassas cihazları koruyabilmemiz gerekiyor. Türkiye’nin ilk TSE Belgeli icadı olan, yüzde 95 yerlilik oranı ile orta yüksek teknoloji ürün olarak imal ettiğimiz Trimbox yılda 2,5 milyar dolarlık elektronik kart hasarını önlüyor" dedi.

"28 ÜLKEDE FABRİKALARI VE ÜRETİMLERİNİ KORUYORUZ"

Trimbox sayesinde, sanayide kullanılan makinelerde bulunan elektronik kartların elektrik dalgalanmalarından hasar görmeden üretime devam ettiğini kaydeden Yurttaş, “Ürettiğimiz cihazlar dünyanın 28 ülkesindeki fabrikaları ve üretimlerini koruyor. Yurttaş Holding olarak hedefimiz ihracatımızı arttırıp ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlamak, hem ülkemizde sanayicilerimizin fabrikalarını koruma altına alıp döviz çıkışını engellemek. Trimbox, elektrik şebekelerinde sıkça yaşanmakta olan aşırı gerilimleri 10 nanosaniyelik bir süredeki tepki hızı ile engelleyerek, evlerde, iş yerlerinde, fabrikalarda kısacası elektriğin olduğu her yerde elektrik-elektronik cihazları korumakta ve buna bağlı yangın riskini engellemektedir" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

PARTNERPlajın yıldızı o oldu!Plajın yıldızı o oldu!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykotÇevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot
Yozgatlı tekstilciden Ordu'daki selde zarar gören firmaya davetYozgatlı tekstilciden Ordu'daki selde zarar gören firmaya davet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

İş dünyası döviz kurunu sabitledi!

İş dünyası döviz kurunu sabitledi!

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Yerli üretim Trimbox elektronik kart hasarlarını önlüyor"

"Yerli üretim Trimbox elektronik kart hasarlarını önlüyor"

Temmuz’da konut satışları yıllık yüzde 6.9 arttı

Temmuz’da konut satışları yıllık yüzde 6.9 arttı

ABD ürünlerine ek vergi

ABD ürünlerine ek vergi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Yozgatlı tekstilciden Ordu'daki selde zarar gören firmaya davet

Yozgatlı tekstilciden Ordu'daki selde zarar gören firmaya davet

Herşey dahilde üç kategori

Herşey dahilde üç kategori

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.