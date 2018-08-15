Yerli üretim Trimbox ile elektronik kart hasarlarını önlüyoruz

İSTANBUL, (DHA) - DÖVİZ kurlarındaki hareketlilik gözleri yerli üretime çevirdi. Sanayi alanında kullanılan makinelerin yurt dışından ithal edildiğini ve bu makinelerin zarar görmesi ya da arızalanması durumunda cari açık kalemi oluşturduğuna dikkat çeken Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, "Yedek parçalar ve özellikle makinelerin çalışmasında kullanılan elektronik kartları yine yurt dışından getiriliyor. Yüzde 95 yerlilik oranı ile orta yüksek teknolojik ürün olarak imal ettiğimiz Trimbox , yılda 2,5 milyar dolarlık elektronik kart hasarını önlüyor" dedi.

Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için desteğe hazır olduklarını söyleyen Yurttaş, yerli üretim yapan fabrikalarda ve sanayide kullanılan makinelerin yurt dışından ithal edildiğini belirterek yerli üretimi korumak gerektiğini vurguladı.Yurttaş, " Makinelerin zarar görmesi ya da arızalanması yeni bir cari açık kaleminin açılmasına sebep oluyor. Çünkü bu makinelerin kullanılan yedek parçaları, çalışmasını sağlayan elektronik kartları yine yurt dışından getiriliyor. Her tamirat, her yedek parça değişimi cari açığın artmasına sebep oluyor" diye konuştu.