FİNANS

"Yerli üretim yapan sanayiciye öncelik tanınmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 11:39 | Son Güncelleme

Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay: - "Küresel rekabet koşullarına ancak sürdürülebilir ekonomik yatırımlarla kavuşabiliriz. Bu nedenle devletimizin yerli üretime dayalı yüksek katma değerli ürünler üretenlere öncelik vermesi talebindeyiz"

ERDAL ÇELİKEL - Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB) Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Türkiye'nin küresel rekabet koşullarına ancak sürdürülebilir ekonomik yatırımlarla kavuşabileceğini belirterek, "Bu nedenle devletimizin yerli üretime dayalı yüksek katma değerli ürünler üretenlere öncelik vermesi talebindeyiz." dedi.

Tuncay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülke açısından iyi sonuçlar doğurması dileğinde bulundu.

Üretici kesim açısından çözüm bekleyen bazı konular bulunduğunu dile getiren Tuncay, OSB'lerin sürdürülebilir kalkınmanın ve sanayileşmenin temel dinamiği olduklarını söyledi.

Sanayi sektörünün sağladığı kar marjı, katma değer ve istihdamla ülke ekonomisinin yapı taşını oluşturduğunu ifade eden Tuncay, "Bu nedenle üretim odaklı politikalar ve uygulamalar büyük önem arz etmektedir. Her şeyden önce mesleki ve teknik eğitim sanayicilerin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Üreticilerin, sermayelerinin büyük kısmını altyapıya harcadıklarının altını çizen Tuncay, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi sanayicilerin altyapı yatırımlarının devlet tarafından karşılanması önerisinde bulundu.

Tuncay, sanayicinin sermayesini altyapıya harcaması yerine istihdam, makine, teçhizat, fabrika gibi üretimi artıran unsurlarda kullanmasına olanak sağlanması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin sürdürülebilir küresel rekabet koşullarına ulaşabilmesi için imalat sanayisinin dijital dönüşümle uyumlulaştırılması ve dış pazar çeşitliliğinin artırılmasının önemine işaret eden Tuncay, şöyle devam etti:

"Yüksek katma değerli ürünler için devletimizin destek ve teşviklerden hizmet sektörü gibi geleceksiz kesimler yerine
üreticilere öncelik vererek faydalandırması arzusundayız. Özellikle teknolojisini yenilemek veya ölçek büyütmek isteyen sanayicilere destekler sunulmasını istiyoruz. Küresel rekabet koşullarına ancak sürdürülebilir ekonomik yatırımlarla kavuşabiliriz. Bu nedenle devletimizin yerli üretime dayalı yüksek katma değerli ürünler üretenlere öncelik vermesi talebindeyiz."

Tuncay, enerji fiyatlarının da sanayicilerin acil çözüm bekleyen konuları arasında yer aldığını belirterek, serbest piyasa koşulları ile oluşmuş fiyatlara müdahale edilmeden OSB'lerdeki katılımcıların enerji giderlerine dair düzenlemeler yapılabileceğini dile getirdi. Tuncay, "Devlet, OSB'lerde tüketilen enerji bedelinin bir kısmını, örneğin yüzde 15-20 gibi bir oranda Hazineden karşılayabilir." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay enerji rekabet

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