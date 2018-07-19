"Yerli üretim yapan sanayiciye öncelik tanınmalı"

ERDAL ÇELİKEL - Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB) Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Türkiye'nin küresel rekabet koşullarına ancak sürdürülebilir ekonomik yatırımlarla kavuşabileceğini belirterek, "Bu nedenle devletimizin yerli üretime dayalı yüksek katma değerli ürünler üretenlere öncelik vermesi talebindeyiz." dedi.

Tuncay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülke açısından iyi sonuçlar doğurması dileğinde bulundu.

Üretici kesim açısından çözüm bekleyen bazı konular bulunduğunu dile getiren Tuncay, OSB'lerin sürdürülebilir kalkınmanın ve sanayileşmenin temel dinamiği olduklarını söyledi.

Sanayi sektörünün sağladığı kar marjı, katma değer ve istihdamla ülke ekonomisinin yapı taşını oluşturduğunu ifade eden Tuncay, "Bu nedenle üretim odaklı politikalar ve uygulamalar büyük önem arz etmektedir. Her şeyden önce mesleki ve teknik eğitim sanayicilerin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Üreticilerin, sermayelerinin büyük kısmını altyapıya harcadıklarının altını çizen Tuncay, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi sanayicilerin altyapı yatırımlarının devlet tarafından karşılanması önerisinde bulundu.