Yerli üretim zırhla güvenlik güçlerinin yükü hafifleyecek

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Güvenlik güçlerinin korunması için geliştirilen kalkan ve yelek gibi ürünlerin güçlü koruma sağlamasının yanında hafif olmaları da kritik önem taşıyor. Bu kapsamda farklı malzemeler kullanılarak zırhları hafifleştirmeye yönelik çalışmalar sonuç verdi.

Doğuş Üniversitesi bünyesindeki Makine İleri Teknolojiler Laboratuvarında (MİT Lab), kompozit malzeme kullanılarak hafif ve yüksek koruma sağlayan zırh geliştirildi.

Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Baykara, AA muhabirine, MİT Lab'da geliştirdikleri balistik koruyucu özellikli, değişik maksatlı hafif kalkanlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

MİT Lab'da sadece zırh ve balistik alanında değil, ileri savunma teknolojilerine yönelik sistemler ve bunların geliştirilmesi için de çalışmalar yürüttüklerini belirten Baykara, yerli ham maddelerle yapılmış 20'ye yakın sistem geliştirdiklerini ve 8 patent ve faydalı model başvurusu yaptıklarını söyledi.

Baykara, zırh geliştirirken başlıca hedeflerinin kullanılan malzemenin hafifliğini sağlamak olduğuna işaret ederek, "Ağır bir malzemeyle zırhlama yapmak mümkün ama özellikle bir piyade erinin vücudunu veya bir aracı korurken hafiflik çok önemli. Çünkü zaten kendi ağırlıkları da var. Bunun için kompozit malzeme kullandık ve yenilikçi bir yaklaşımla koruma sistemlerini 2-2,5 kilograma kadar indirdik. Genellikle metal çalışmıyoruz çünkü metal ağır kalıyor." dedi.