FİNANS

Yerli üretim zırhla güvenlik güçlerinin yükü hafifleyecek

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 11:03 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinin kullandığı kurşun geçirmez yelek ve kalkan gibi ürünlerdeki zırhların hafifletilmesi için yürütülen çalışmalar sonuç verdi - Doğuş Üniversitesi bünyesindeki Makine İleri Teknolojiler Laboratuvarında geliştirilen "kompozit zırh" sayesinde kalkanların ağırlığı yüzde 60-70 hafifletildi - Kompozit zırh, üzerine gelen mermiyi yutarak hapsediyor, kurşunun sekmesini engelliyor

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Güvenlik güçlerinin korunması için geliştirilen kalkan ve yelek gibi ürünlerin güçlü koruma sağlamasının yanında hafif olmaları da kritik önem taşıyor. Bu kapsamda farklı malzemeler kullanılarak zırhları hafifleştirmeye yönelik çalışmalar sonuç verdi.

Doğuş Üniversitesi bünyesindeki Makine İleri Teknolojiler Laboratuvarında (MİT Lab), kompozit malzeme kullanılarak hafif ve yüksek koruma sağlayan zırh geliştirildi.

Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Baykara, AA muhabirine, MİT Lab'da geliştirdikleri balistik koruyucu özellikli, değişik maksatlı hafif kalkanlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

MİT Lab'da sadece zırh ve balistik alanında değil, ileri savunma teknolojilerine yönelik sistemler ve bunların geliştirilmesi için de çalışmalar yürüttüklerini belirten Baykara, yerli ham maddelerle yapılmış 20'ye yakın sistem geliştirdiklerini ve 8 patent ve faydalı model başvurusu yaptıklarını söyledi.

Baykara, zırh geliştirirken başlıca hedeflerinin kullanılan malzemenin hafifliğini sağlamak olduğuna işaret ederek, "Ağır bir malzemeyle zırhlama yapmak mümkün ama özellikle bir piyade erinin vücudunu veya bir aracı korurken hafiflik çok önemli. Çünkü zaten kendi ağırlıkları da var. Bunun için kompozit malzeme kullandık ve yenilikçi bir yaklaşımla koruma sistemlerini 2-2,5 kilograma kadar indirdik. Genellikle metal çalışmıyoruz çünkü metal ağır kalıyor." dedi.

Geliştirdikleri zırhın, cam fiber takviyeli bir kompozitten oluştuğuna dikkati çeken Baykara, hızı saniyede 300-350 metre civarında olan tabanca mermisinin, malzemenin yüzde 15'ine kadar girebildiğini ve zırhın mermi geçirme ihtimalinin olmadığını vurguladı.

Baykara, zırh parçalayıcı olarak tanımlanan çelik çekirdekli ve hızı saniyede bin-bin 200 metreye ulaşabilen mermiler için de kompozit malzemeye bor karbürden yapılmış seramik entegre edildiğini bildirdi.

Geliştirdikleri seramik entegre edilmiş kompozit malzemeyi yeleklerin içine koyarak kullanımı sağladıklarını dile getiren Baykara, "Özel kuvvetler operasyon anında sırt ve göğüste bunu kullandığı zaman tam teçhizatlı korunmuş oluyor. Bunların daha kalınları da tankların korunması için kullanılıyor." diye konuştu.

- "Hafiflik büyük avantajımız"

Baykara, güvenlik güçlerinin zırhlarında genellikle çelik malzemenin kullanıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Koruma kalkanları çelik ve yaklaşık 35-38 kilogram ağırlığında. Biz bunu yüzde 60-70 civarında hafiflettik. Hafiflik açısından çok büyük bir avantaj sağlıyoruz. Ayrıca zırhlarda çelik kullanıldığında mermi sekme yapıyor. Kalkanı kullanan kişiyi korumasına rağmen etrafındakiler için tehlike taşıyor. Bizim malzememiz mermiyi yutarak içine hapsettiği için sekme yapmıyor. Kullandığımız her türlü ham maddeyi ülkemizden, özellikle İstanbul bölgesindeki üreticilerden alıyoruz. Sürekli olarak da emniyet güçleriyle irtibatta olup ürünlerimizi onların ihtiyaçlarına göre geliştiriyoruz. Çok güçlü bir tasarım ekibimiz ve bağlantılarımızla bunu endüstrileşme imkanımız var. Bu açıdan avantajlıyız."

Geliştirdikleri kompozitin, bilgisayar veya sırt çantası görünümlü kalkanlara da başarıyla uygulandığını belirten Baykara, böylelikle çantanın ağırlığının artmadığını ve kullananların ölümcül organlarını koruyabilecek şekilde tasarlandığını bildirdi.

PARTNERSimit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...Simit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...
Sarımsaklı suyla patates verimini artırdıSarımsaklı suyla patates verimini artırdı
Tohumculuk sektörü “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına” destek veriyorTohumculuk sektörü “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına” destek veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kompozit zrh MİT Lab Prof. Dr. Tarık Baykara Savunma Sanayii zırh

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Dolar ne kadar? (25 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)

Dolar ne kadar? (25 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)

F-35 savaş uçağı hakkında flaş açıklama! Artık Eskişehir'de üretilecek

F-35 savaş uçağı hakkında flaş açıklama! Artık Eskişehir'de üretilecek

Fırsatçılara kötü haber! Artık tek tuşla ihbar edilebilecek

Fırsatçılara kötü haber! Artık tek tuşla ihbar edilebilecek

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyız

KALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyız

Fındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebi

Fındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebi

Sarımsaklı suyla patates verimini artırdı

Sarımsaklı suyla patates verimini artırdı

Tohumculuk sektörü “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına” destek veriyor

Tohumculuk sektörü “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına” destek veriyor

Termik santrallerde Ağustos’ta 7.81 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Ağustos’ta 7.81 milyon ton kömür yakıldı

Sektörel güven inşaatta arttı, perakende ve hizmette düştü

Sektörel güven inşaatta arttı, perakende ve hizmette düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.