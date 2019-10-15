FİNANS

Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyasına GAZ da katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 12:43 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.

İstanbul, 15 Ekim (DHA) - Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.
VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak GAZ Grubu firması ile işbirliğine gidildi ve grubun Türkiye’de ürettiği Gazelle marka hafif ticari araçlar da anlaşma kapsamına girdi.
Kampanyanın anlaşmalı otomotiv firmaları şöyle:
Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes, GAZ
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Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için;
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Araç Tipi (0 km) Kredi Tutarı Vade (Ay) Faiz Oranı (Aylık)
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Binek Araçlar 50,000-120,000 18-36 %0.49-%0.69
Ticari Araçlar 72,000-500,000 36-60 %0.49-%0.69
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