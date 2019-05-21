"Yerli ürünlerin dünyada tanınması için çalışıyoruz"

ANKARA (A) - MEHTAP YILMAZ - Türkiye Global Standartlar Tedarik Zinciri ve Lojistik Eğitim Vakfı (GS1 Türkiye) Başkanı Ender Yorgancılar, "Ülkede üretilen ve satışa sunulan ticari ürünlerin, ulusal ve uluslararası ticarette herhangi bir sorunla karşılaşmadan tanınmasına ve izlenebilmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz." dedi. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanlığı görevini de yürüten Yorgancılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası GS1 Organizasyonunun bu yılki genel kurul toplantısının bugün İstanbul'da yapıldığını ve global standartların küresel stratejisinin ele alındığı toplantıya, 90 ülkeden 286 iş insanının katıldığını belirtti. Yorgancılar, dünyada ticaretin ulusal sınırları aşıp uluslararası boyutlara ulaşmasının ürün taleplerinde dalgalanmaların çoğalması, müşteri beklentilerinin yükselmesi ve tedarik zinciri verimliliğin artırılması için yeni çözümler üretilmesi ihtiyacını doğurduğunu ifade etti. Değişimler doğrultusunda 1974'te 12 ülkeden üretici ve dağıtımcıların katılımıyla Avrupa'daki ürünlerin tanımlanması için standart oluşturma çalışmalarının başlatıldığını kaydeden Yorgancılar, 1977'de Brüksel merkezli "Avrupa Mal Numaralama Örgütünün (EAN)" kurulduğunu dile getirdi.

Yorgancılar, "Etkin tedarik zinciri yönetimini sağlamak amacıyla ürün, hizmet, taşıma birimi ve demirbaşları tanımlayabilecek, her sektöre uygun uluslararası standartlar geliştirmekle görevlendirilen EAN'ye üye organizasyonlar, uluslararası standartları kendi bölgelerinde uygulamak ve geliştirmekle yükümlüdür." diye konuştu. Organizasyonun üye profilinin zamanla Avrupa'yı aşması nedeniyle adının "Uluslararası Avrupa Mal Numaralama Örgütü" olarak değiştirildiğini ifade eden Yorgancılar, organizasyonun 2000'li yıllarda tanımlama standardı olmanın ötesinde daha büyük hedefler ortaya koyduğunu belirtti. - "GS1'de 170 ülkeden 112 üye organizasyon var" Uluslararası Avrupa Mal Numaralama Örgütünün üreticilerle müşteriler arasındaki iletişimi daha hızlı ve verimli hale getirme, ürünlerin tedarik zinciri sürecinde takibini sağlama amaçlı ağ kurulumu, radyo frekansıyla tanımlama ve izlenebilirlik gibi projeler geliştirdiğini anlatan Yorgancılar, "Sadece tanımlama standardı oluşturan bir organizasyon görünümünden çıkan Uluslararası Avrupa Mal Numaralama Örgütünün adı, 2005 yılı başında Uluslararası GS1 Organizasyonu olarak değiştirildi. Bugün itibarıyla GS1'in, 170 ülkeden 112 üye organizasyonu bulunuyor." ifadesini kullandı.

"GS1 Türkiye"nin de 1988'de "Milli Mal Numaralandırma Merkezi" adıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulduğunu ve Uluslararası Avrupa Mal Numaralama Örgütünün üyesi olduğunu kaydeden Yorgancılar, Organizasyonun ülkedeki üretici, dağıtıcı ve satıcı firmaların GS1 Sistemi'ne üye olmasını, tüm dünyada tanınmalarını ve uygulamaları kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi. GS1 Türkiye'nin, 2016'da "Türkiye Global Standartlar Tedarik Zinciri ve Lojistik Eğitim Vakfı" olarak yapılandırıldığını bildiren Yorgancılar, "Ülkede üretilen ve satışa sunulan ticari ürünlerin, ulusal ve uluslararası ticarette herhangi bir sorunla karşılaşmadan tanınmasına ve izlenebilmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz." dedi. - "Dünya ekonomisini modernleştiren 50 buluştan biri" GS1'in; firmaların maliyetlerini düşürmek, tüketici deneyimini iyileştirmek, etkin tedarik zinciri ve kamu güvenliği için çalıştığına işaret eden Yorgancılar, şu ifadeleri kullandı: "Ürünler başta olmak üzere ticari hayattaki hizmet, doküman, taşıma birimi, fabrika gibi her bir aktörü tekil olarak tanımlar ve tüm dünyada sadece tanımlanan ürünü ya da varlığı gösteren tekil bir numara verir. GS1 barkodu, dünyada en çok bilinen tekil tanımlama standardıdır. GS1 barkodları, perakende sektöründe kullanılan tek tanımlama standardıdır ve BBC tarafından belirlenen Dünya Ekonomisini Modernleştiren 50 Buluş listesine girmiştir."