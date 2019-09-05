FİNANS

"Yerli ve milli" mısır çeşitleri tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

Konya'da, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce geliştirilen yüksek verimli, kaliteli ve yerli mısır çeşitlerinin tanıtımı yapıldı - TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan: - "Silajlık ve danelik mısırda 6 yeni çeşidimiz güzel bir noktaya geldi. Tek derdimiz; yerli ve milli üretimi artırmak, ülkemizi kalkındırmak"

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Özkan Kayacan, "Silajlık ve danelik mısırda 6 yeni çeşidimiz güzel bir noktaya geldi. Tek derdimiz; yerli ve milli üretimi artırmak, ülkemizi kalkındırmak" dedi.

Kayacan, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğinde, geliştirilen yeni mısır çeşitlerinin büyük beğeni topladığını söyledi.

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Kayacan, şöyle konuştu:

"Yabancı firmalardan çok daha kaliteli işler çıkaran arkadaşlarımız var. Gıdaya hakim olan, dünyaya hakim olur. Bunu başarabilmek için de tohumculukta başarılı kuruluşların olması gerekiyor. Bu noktada özel sektör, başarılı çalışmalar yapıyor. Ülkemizde genellikle ilk çalışmalar devlet eliyle yürütülür, daha sonra özel sektöre devredildi. TAGEM olarak özel sektörle birçok ortak Ar-Ge projesi yürütüyoruz. Gelinen noktada çok daha kaliteli yerli çeşitleri yetiştiriyoruz. Silajlık ve danelik mısırda 6 yeni çeşidimiz güzel bir noktaya geldi. Tek derdimiz; yerli ve milli üretimi artırmak ve ülkemizi kalkındırmak."

Enstitü sahasında, TAGEM'e bağlı enstitülerce geliştirilen; AGA, Hacıbey (ADA 9516), ADA 523, SAMADA 07, ADA 351 ve SİDE isimli mısır çeşitleri tanıtıldı.

Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Fatih Özdemir, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Mısır TAGEM tarla günü

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