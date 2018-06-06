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"Yerli ve milli sanayi" kamu spotu

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 11:58 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, "sanayide yerli ve milli olma" politikasının kamuoyuna tanıtılması amacıyla kamu spotu hazırlandı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, "sanayide yerli ve milli olma" politikasının kamuoyuna tanıtılması amacıyla kamu spotu hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke ekonomisinin lokomotifi olan sanayinin ithalata bağımlığını azaltacak ve rekabet gücünü artıracak programlar hayata geçiriliyor. Sanayide ve üretimde yerli ve milli olma düşüncesi, Bakanlık stratejilerinde en ön sırada yer alıyor.

Yerli ve milli sanayiye bakışın bunun en somut ifadesi olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu politikanın kamuoyuna tanıtılması amacıyla bir kamu spotu hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye artık yerli ve milli üretimi, bir devlet, sanayi ve kalkınma politikası olarak benimsedi. Bu kapsamda hazırlanan kamu spotuyla 'sanayide yerli ve milli olma' politikasının kamuoyuna tanıtılması hedeflenmektedir. Hazırlanan kamu spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) 30 Mayıs'taki toplantısında, 'Kamu yararına yönelik spot film' olarak kabul edildi ve yayın kuruluşlarında yayınlanmasının önerilmesine, spot filme ayrılan yayın süresinin ve oranının, reklamlar için ayrılan süre ve oranların hesaplanmasında dikkate alınmamasına karar verildi."

Söz konusu spot film, RTÜK'ün "www.rtuk.gov.tr" internet adresindeki "Yayıncı" bölümünde bulunan "Spot Filmler-Kamu Spotları" başlığı altından indirilerek izlenebiliyor.

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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kamu Spotu RTÜK Sanayide yerli ve milli olma politikası

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