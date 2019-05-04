FİNANS

Yerli ve milli savunma araçlarının yayları Bursa'dan

FİNANS HABERLERİ  | 04.05.2019 11:59 | Son Güncelleme

Bursa İnegöl'de kurulu bir firma, milli savunma sanayisinde yerlileştirme hamlesi doğrultusunda geliştirilen ilk genel maksat helikopteri "Gökbey"in de aralarında bulunduğu askeri araçlar için yay üretiyor - Firmanın yönetim kurulu başkanı Aptullah Ezim: - "Bu yaylar geçmişte yurt dışından komple sistem olarak alınıyordu"

UĞUR ÇİÇEK - Savunma sanayisinde son yıllarda ileri teknoloji kullanılarak geliştirilen askeri araçların, tank ve topların yayları, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada üretiliyor.

Son yıllarda ivme kazanan milli savunma sanayisi için geliştirilen araçlara, yine yerli firmalardan parça desteği sağlanıyor. Askeri araçlarını, tankların palet gergi yayları, topların geri itme yayları, topların mesafe ayarlama yaylarının imalatı ise İnegöl'de yapılıyor.

İlçede üretilen yaylar, İstanbul'da IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıkan yerli imkanlarla geliştirilen ilk genel maksat helikopteri "Gökbey" ile diğer bazı savunma araçlarında da kullanılıyor.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Aptullah Ezim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin millileşmesine katkıda bulundukları için mutlu olduklarını söyledi.

Sanayi sektöründe yıllardır faaliyet gösterdiklerini belirten Ezim, "Firmamız yeni bir firma değil. Ben ikinci jenerasyon olarak emekli olmak üzereyim. Firmamızın kuruluşu 1958 İnegöl." dedi.

Ezim, 1996 yılından sonra Devlet Demir Yolları vagon ve lokomotif yaylarını üretmeye başladıklarını, iş makinelerinin palet gergi yaylarını da imal ettiklerini anlattı.

- "Yerlileştirmede bizim de emeğimiz olduğu için mutluyuz, gururluyuz"

Milli savunma sanayi için yaptıkları üretime değinen Ezim, "Milli savunmaya ait olan, yerlileştirme kapsamında olan çeşitli askeri araçlar, tankların palet gergi yayları, topların geri itme yayları, topların mesafe ayarlama yayları olmak üzere yay üretimi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ezim, ASELSAN başta olmak üzere, savunma sanayisine yönelik yerli ve milli imkanlarla üretim gerçekleştiren firmaların yay tedarikçisi olduklarını aktardı.

Eskiden ithal edilen yayları şimdi kendilerinin yerli imkanlarla ürettiğini anlatan Ezim, şöyle konuştu:

"Askeriyemize araç yapan, iş makinesi yapan, mayın temizleme araçları yapan, arazi şartlarında çalışabilen bağımsız süspansiyonlu yay helezon tahrikli yapılan araçlar imal eden firmalar için yaylar üretmekteyiz. Bu yaylar geçmişte yurt dışından komple sistem olarak alınıyordu. Yerlileştirme ve millileştirme kapsamı dahilinde 10 yıldır Türkiye içindeki bizim gibi firmalar, işte ben yayını yapıyorum, başka bir firma kampanasını yapıyor, başka bir firma lastiğini yapıyor, başka bir firma fren sistemlerini yapıyor, başka bir firma şanzımanını yapıyor. Yani ülkemizi yurt dışına bağımlılıktan kurtarıp, yerli ve milli Türk sanayisinin öz malı olarak, her yıl yerlileştirme oranı fazlalaşarak bir ivme kazanmıştır. Biz de bu yerlileştirme ve millileştirmede rol aldığımız, bizim de emeğimiz, katkımız, üretimimiz olduğu için onurluyuz mutluyuz."

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Anahtar Kelimeler:
milli savunma yay

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