Yerli ve milli siber güvenlik ürünleri DMO kataloğuna girecek

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nde yer alan firmaların ürünleri, artık Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Tekno Kataloğu'nda bulunacak.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, SSB ile DMO Genel Müdürlüğü arasında Siber Güvenlik Alanında İşbirliği Protokolü imzalandı. Başkanlık binasında gerçekleştirilen imza törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, DMO Genel Müdür Vekili Mücahit Civriz ile her iki kurumun temsilcileri katıldı.
İmzalanan protokolle, SSB himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'ndeki firmaların kamu kurumlarıyla buluşturulması ve firmaların ürünlerinin DMO Tekno Kataloğu'nda yer alması sağlanacak.
Böylece kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan siber güvenlik yazılımları ve bilişim teknolojilerinin yerli ve milli bir altyapıya sahip olabilmesi ve kamu alımlarında yerli ve milli ürün tercih edilmesi için yeni stratejiler geliştirilmesi amaçlanıyor.
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