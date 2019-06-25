Yerli ve milli tohumlar tanıtıldı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli arpa, buğday, nohut, mercimek ve kuru fasulye tohumları tanıtıldı.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü İkizce Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde "Yerli ve Milli Çeşit Tanıtım Günü" etkinliği düzenlendi.

TAGEM Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, burada yaptığı konuşmada, son dönemlerde yerli ve milli tohum üretiminin öneminin arttığının altını çizerek, TAGEM'in ülkedeki tüm tohumların yerli ve milli olarak karşılanması için çalışma yaptığını anımsattı.

Emiralioğlu, Türkiye'nin tohum açısından kendi kendine yeten bir ülke olmasını amaçladıklarına işaret ederek, "Kendimize tohum üretmenin dışında diğer ülkelere de tohum satmak istiyoruz." dedi. Emiralioğlu, yürütülen tohum ıslah çalışmalarında özel sektörün ihtiyaçlarını da dikkate aldıklarını söyledi.

- Ankara'da sertifikalı tohum üretimi arttı

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz da Ankara'nın genelde memur kenti olarak anıldığına değinerek, "Ankara, Konya'dan sonra ikinci büyük tarım arazilerine sahip olan ilimiz. 23 tarım ürünü ilk üç sırada yer almaktadır." ifadelerini kullandı.