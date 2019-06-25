FİNANS

Yerli ve milli tohumlar tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 13:43 | Son Güncelleme

TAGEM tarafından geliştirilen yerli ve milli arpa, buğday, nohut, mercimek ve kuru fasulye tohumlarının tanıtımı yapıldı - TAGEM Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu: - "Kendimize tohum üretmenin dışında diğer ülkelere de tohum satmak istiyoruz" - Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz: - "Ankara'da sertifikalı tohum üretimi son 5 yılda 2,4 kat artarak 70 bin tona ulaşmıştır"

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli arpa, buğday, nohut, mercimek ve kuru fasulye tohumları tanıtıldı.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü İkizce Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde "Yerli ve Milli Çeşit Tanıtım Günü" etkinliği düzenlendi.

TAGEM Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, burada yaptığı konuşmada, son dönemlerde yerli ve milli tohum üretiminin öneminin arttığının altını çizerek, TAGEM'in ülkedeki tüm tohumların yerli ve milli olarak karşılanması için çalışma yaptığını anımsattı.

Emiralioğlu, Türkiye'nin tohum açısından kendi kendine yeten bir ülke olmasını amaçladıklarına işaret ederek, "Kendimize tohum üretmenin dışında diğer ülkelere de tohum satmak istiyoruz." dedi. Emiralioğlu, yürütülen tohum ıslah çalışmalarında özel sektörün ihtiyaçlarını da dikkate aldıklarını söyledi.

- Ankara'da sertifikalı tohum üretimi arttı

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz da Ankara'nın genelde memur kenti olarak anıldığına değinerek, "Ankara, Konya'dan sonra ikinci büyük tarım arazilerine sahip olan ilimiz. 23 tarım ürünü ilk üç sırada yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, Ankara'da son yıllarda hayvancılıkla ilgili de önemli gelişmeler olduğuna dikkati çekerek, Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği desteklerin de etkisiyle küçükbaş hayvan varlığının 1,5 milyona yaklaştığını aktardı.

Ankara'da sertifikalı tohum üretiminin arttığını belirten Korkmaz, "Bu anlamda Ankara'da sertifikalı tohum üretimi son 5 yılda 2,4 kat artarak 70 bin tona ulaşmıştır." dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilerle gösteri parseli gezisi yapıldı. Yeni buğday tohumu çeşitlerinden Aytenabla, Demirhan ve Çavuş, arpa tohumları Asil, Cacabey ve Anka-06, nohut çeşitleri Atabay, Doğu, Göktürk, Aydoğan, Duru ve Kar tanıtıldı, mercimek ve kuru fasulye tohumları da çiftçilere sunuldu.

Söz konusu tohumlara ilişkin üretim teknikleri ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi.

TAGEM tarafından geliştirilen tohumlar TİGEM ve tohum üreticisi kuruluşlar tarafından satışa sunuluyor.

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Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz İhsan Emiralioğlu TAGEM tohum

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