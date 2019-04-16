"Yerli ve milli üretime desteğe devam"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Kurduğumuz ‘Yerlileştirme Komitesi’ ile satın alma süreçlerimizde yerli üreticileri pozitif ayrımcılık yaparak önceliklendiriyoruz." dedi.

Şahin, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen Kamu-BİB'21 Yerli ve Milli Teknolojiler Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, yeni nesil teknolojilerin ülke ekonomilerine önemli bir büyüme potansiyeli sunduğunu söyledi.

Vodafone olarak, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla, iş birlikleri ve projelerle yerli üretimi ve gençleri desteklediklerini belirten Şahin, "Kurduğumuz ‘Yerlileştirme Komitesi’ ile satın alma süreçlerimizde yerli üreticileri pozitif ayrımcılık yaparak önceliklendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, dijitalleşme ve yeni nesil teknoloji kullanımının tüm sektörler için yüksek katma değer anlamına geldiğine de dikkati çekerek, BTK öncülüğünde, 5G Vadisi, HTK Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi ve ULAK gibi yerli üretimi destekleyen birçok önemli projede aktif rol aldıklarını kaydetti.