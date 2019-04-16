FİNANS

"Yerli ve milli üretime desteğe devam"

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 18:18 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: - "Kurduğumuz 'Yerlileştirme Komitesi' ile satın alma süreçlerimizde yerli üreticileri pozitif ayrımcılık yaparak önceliklendiriyoruz" - "Türkiye'yi dijitalleşmeye götürecek yolda sunduğumuz çözüm ve hizmetlerle, her ölçekten işletmenin yanında olmaya, yerli ve milli üretim için desteklerimizi artırmaya devam edeceğiz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Kurduğumuz ‘Yerlileştirme Komitesi’ ile satın alma süreçlerimizde yerli üreticileri pozitif ayrımcılık yaparak önceliklendiriyoruz." dedi.

Şahin, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen Kamu-BİB'21 Yerli ve Milli Teknolojiler Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, yeni nesil teknolojilerin ülke ekonomilerine önemli bir büyüme potansiyeli sunduğunu söyledi.

Vodafone olarak, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla, iş birlikleri ve projelerle yerli üretimi ve gençleri desteklediklerini belirten Şahin, "Kurduğumuz ‘Yerlileştirme Komitesi’ ile satın alma süreçlerimizde yerli üreticileri pozitif ayrımcılık yaparak önceliklendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, dijitalleşme ve yeni nesil teknoloji kullanımının tüm sektörler için yüksek katma değer anlamına geldiğine de dikkati çekerek, BTK öncülüğünde, 5G Vadisi, HTK Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi ve ULAK gibi yerli üretimi destekleyen birçok önemli projede aktif rol aldıklarını kaydetti.

Yerli üretimde KOBİ'leri öncelediklerini anlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son olarak ekosistemimize teknokentlerde faaliyet gösteren yerli üreticileri de dahil etmek üzere harekete geçtik. Tüm teknoloji bilgi birikimini aktardığımız bir akıllı teknoloji merkezi kurduk. İTÜ Vodafone Future Lab adıyla hayata geçirdiğimiz bu merkezimizde, farklı sektörlerde birlikte proje ürettiğimiz yaklaşık 30 yerli girişimci iş ortağımızla, geleceğin teknolojilerine dayalı çözümler geliştiriyoruz. Türkiye'yi dijitalleşmeye götürecek yolda sunduğumuz çözüm ve hizmetlerle, her ölçekten işletmenin yanında olmaya, yerli ve milli üretim için desteklerimizi artırmaya devam edeceğiz."

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Vodafone Ar-Ge BTK Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şa Yerlileştirme Komitesi’

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