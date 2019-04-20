FİNANS

Yerli yazılım firması Hindistan'ı "umutlandırdı"

FİNANS HABERLERİ  | 20.04.2019 11:14 | Son Güncelleme

Yerli yazılım firması Logo, ABD merkezli teknoloji dergisi CIO Review'in Hindistan versiyonu tarafından bu ülkenin "en umut vadeden" çözüm sağlayıcı 20 şirketi arasına girdi - Logo Yazılım İcra Kurulu Üyesi Akın Sertcan: - "Hindistan pazarına ucuz yazılım üretmeye değil, kendi yazdığımız ürünleri satmak için girdik" - "Pek çok şirketin ucuz bilişim iş gücünden yararlanmak amacıyla gittiği Hindistan'da, Türkiye'de yerli mühendislerce geliştirilen yazılımları daha çok satmayı hedefliyoruz"

AYSU BİÇER - Yerli yazılım firması Logo, ABD merkezli teknoloji dergisi CIO Review'in Hindistan versiyonu tarafından bu ülkenin "en umut vadeden" çözüm sağlayıcı 20 şirketinden biri seçildi.

Firmanın Kanal ve Satış Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Akın Sertcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOBİ'ler olmak üzere kurumların temel operasyonel süreçlerini yenilikçi teknoloji yoluyla iyileştirmelerine yardımcı olduklarını söyledi.

Hindistan pazarına, firmanın ürünlerini kullanan üst düzey bir Hint yöneticinin 2016'da firmaya kendilerine ortaklık teklif etmesiyle girdiklerini anlatan Sertcan, "Hindistan ortaklı şirketimiz Logo Infosoft, operasyonel iş yapış şekillerini geliştirerek ERP, CRM gibi mobil çözümler üretiyor. Hindistan'daki müşteriler ürünlerimizi kullanım kolaylığı ve hızı nedeniyle tercih ediyor." dedi.

- İki yılda hızlı yükseliş

Sertcan, Hindistan pazarına girdikten çok kısa bir süre sonra, 2018'de teknoloji sektörüne ilişkin yayın yapan ABD merkezli "CIO Review"in yerel versiyonu tarafından "ülkenin gelecek vadeden 20 ERP çözüm sağlayıcı şirketi" arasına girme başarısı gösterdiklerini dile getirdi.

Hindistan Hükümetinin büyük teknolojik dönüşüm projeleri yürüttüğünü belirten Sertcan, şunları kaydetti:

"KOBİ'ler Hindistan ekonomisinin yapı taşını oluşturuyor ve bunların teknolojiye adaptasyonu konusunda çeşitli engeller bulunuyor. Ülkenin özellikle tedarik zinciri, ölçeklendirme ve maddi kaynak desteği sorunları nedeniyle sistemsiz ve düzensiz bir pazarı bulunuyor. Hindistan, Türkiye'deki KDV sistemine benzer bir mali düzenlemeye geçiş aşamasında bulunuyor. Bu da bize Hindistan'da büyümek için önemli fırsatlar sunuyor."

Sertcan, Hindistan pazarına ucuz yazılım üretmekten daha çok yerli yazılımları satmak için girdiklerini vurgulayarak, "Pek çok şirketin ucuz bilişim iş gücünden yararlanmak amacıyla gittiği Hindistan'da, Türkiye'de yerli mühendislerce geliştirilen yazılımları daha çok satmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Hindistan'ın yanı sıra Romanya, Almanya, Lüksemburg, Yunanistan ve Güney Afrika gibi ülkelerde kurumsal uygulama yazılımları alanında faaliyet gösteren şirket sattığı tüm ürün ve hizmetlerde de fiyatlandırmayı Türk lirası üzerinden yaptıklarını belirten Sertcan, "Sektörü etkileyen enflasyon oranlarını göz önünde bulundurarak her yıl fiyatlarımızı güncelliyoruz." dedi.

PARTNERCem Yılmaz'ı kızdıran soruCem Yılmaz'ı kızdıran soru
Denizli'de sanayici anketi sonucu: 2019 zorlu geçecekDenizli'de sanayici anketi sonucu: 2019 zorlu geçecek
Boyner’in ‘Çılgın Kelebek’ indirimi başlıyorBoyner’in ‘Çılgın Kelebek’ indirimi başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bilişim Hindistan ihracat Logo Yazılım yazılım

En Çok Okunan Haberler

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Hava durumuna bakıp hemen harekete geçiyorlar! Paralarını böyle kazanıyorlar...

Hava durumuna bakıp hemen harekete geçiyorlar! Paralarını böyle kazanıyorlar...

3 kat fazla getiri sağlıyor! Büyük rağbet var

3 kat fazla getiri sağlıyor! Büyük rağbet var

Bakan Albayrak bankacılarla toplandı!

Bakan Albayrak bankacılarla toplandı!

5 bin lira aylığa eleman bulamıyorlar

5 bin lira aylığa eleman bulamıyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de sanayici anketi sonucu: 2019 zorlu geçecek

Denizli'de sanayici anketi sonucu: 2019 zorlu geçecek

Boyner’in ‘Çılgın Kelebek’ indirimi başlıyor

Boyner’in ‘Çılgın Kelebek’ indirimi başlıyor

KOSGEB’in KOBİ’lere destek projesi başvuruları 2 Mayıs’ta sona eriyor

KOSGEB’in KOBİ’lere destek projesi başvuruları 2 Mayıs’ta sona eriyor

BTA, 10 restoranıyla İstanbul Havalimanı'nda

BTA, 10 restoranıyla İstanbul Havalimanı'nda

ATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendi

ATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendi

MB anketi: Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 16.23'e yükseldi

MB anketi: Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 16.23'e yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.