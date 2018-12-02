FİNANS

Yerli yazılıma NATO kapısı açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.12.2018 11:10 | Son Güncelleme

Askeri kara araçları için standartları karşılayan "video yönetim sistemi" geliştiren ve bin 500 askeri tekerlekli araca uygulayan Asis, ürün gamını geliştirmeyi ve ihracatı hedefliyor - Yazılım geliştirme alanındaki kalitesini tescilleyen şirket, başta ABD olmak üzere NATO ülkelerine ve uluslararası alandaki askeri projelere teklif verme imkanına kavuştu

GÖKSEL YILDIRIM - Savunma sanayisinde platform ihraç edebilir noktaya gelen Türkiye'de, yazılım alanında askeri standartları karşılayabilecek çözümlerin sayısı da artıyor.

Yerli sermayeyle 2007'de faaliyete başlayan Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ, geçen sürede akıllı bilet, otomasyon, araç takip, kartlı geçiş ve kişi sayma sistemleri üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürüterek yazılım ve donanım ürünleri geliştirdi. Şirket, dünyanın birçok bölgesine ihracat yapma başarısı yakaladı.

Tüm sistem ve ekipman üretimlerini kendi öz kaynaklarıyla yapan Asis, işleve aldığı özel projelerle oluşturduğu tecrübe birikimiyle tek yerli otomasyon ve tanımlama sistemleri üreticisi olarak faaliyet gösteriyor.

Savunma sanayisinde yerli ve millileşme sürecinde, tecrübe birikimini bu alanda uygulamak ve geliştirmek üzere 2017'de yapılanma süreci başlatan Asis, ilk aşamada askeri kara araçları için standartları karşılayan bir "video yönetim sistemi" geliştirdi.

Araç etrafında 360 derece görüşle sürücü, komutan, personel için sürüş güvenliğini ve çevresel farkındalığını artıran sistem bin 500 askeri tekerlekli araca uygulandı.

Asis, önümüzdeki dönemde savunma sanayisine yönelik ürün gamını geliştirmeyi ve ihracatı hedefliyor.
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- Hedefte uluslararası askeri projeler var

Asis, stratejik planı doğrultusunda, yazılım geliştirme alanında CMMI (Capability Maturity Model Integration/Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli) seviye 3 belgesi almaya hak kazandı.

SCAMPI A değerlendirmesi kapsamında baş denetçi Sam Gao liderliğinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen denetim sürecinin sonunda Asis, Türkiye’de söz konusu sertifikaya sahip şirketler arasına girdi. ABD Hükümeti ve Carnegie Mellon Üniversitesi çalışmalarıyla ortaya konulan ve kalite süreçlerini sınıflandıran CMMI sertifikasyonuyla Asis’in yazılım süreçlerinin verimliliği, kalitesi ve istikrarı bir kez daha tescillenmiş oldu.

Asis, bu sertifikayla başta ABD olmak üzere NATO ülkelerine ve uluslararası alandaki askeri projelere teklif verme imkanına sahip oldu.

Şirket, askeri araç elektroniği alanında yeni yerli donanımlar, sistem seviyesi çözümlerle Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer dost ülke silahlı kuvvetleri envanterlerine girmeyi hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ CMMI Savunma Sanayisi yazılım

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