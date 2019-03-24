Yerli zeytin ve zeytinyağı İngiltere'de tanıtıldı

İZMİR (AA) - Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, yerli zeytin ve zeytinyağını İngiltere'de tanıttı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, birlik Londra'da düzenlenen gıda fuarı International Food Exhibition 2019'a katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kadri Gündeş, İngilizlerin Türkiye'de üretilen zeytin ve zeytinyağına yoğun ilgi gösterdiklerini belirtti.

Fuarın dünyanın en önemli gıda fuarları arasında yer aldığını kaydeden Gündeş, "Fuara 66 katılımcı ülkeden bin 300'den fazla firma katıldı. Fuarı, Türkiye'nin Brexit sürecindeki İngiltere'nin gıda ithalatından aldığı payın artırılması için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Konuyla ilgili Londra Ticaret Müşavirliğimiz ile yaptığımız görüşme çerçevesinde edindiğimiz bilgiye göre, olası bir anlaşmazlık Brexit senaryosunda İngiltere'ye zeytinyağı ithalinde gümrük vergisinin sıfırlanması beklenmekte. Bunun gerçekleşmesi durumunda İngiltere, zeytinyağı ihracatımız için önemli bir pazar konumuna gelebilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Avrupa Birliği üyesi ülkelere zeytinyağı ihracatında kilogram başına 1,2 avro gümrük vergisi uygulandığı ifade edilen açıklamada, 2017-2018 sezonunda İngiltere'ye 22 ton zeytinyağı ihraç edildiği, 150 bin dolar gelir elde edildiği kaydedildi.

