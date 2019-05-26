FİNANS

Yerlileştirme makine sektörüyle başlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2019 13:04 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "(Yerlileştirme Ürün Programı) Makine sektörüyle başlamayı planlıyoruz. Pilot sektör makine olacak, daha sonra eylül, ekim ayına kadar diğer sektörlerdeki ürünleri ilan edeceğiz" - "5 sektörde şu anda verdiğimiz cari açık 40 milyar dolar civarında" - "(Türkiye'nin Otomobili Projesi) 500 kilometreyi yakalayacak bir araç üstünde çalışıyorlar"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yerlileştirme Ürün Programı'na yönelik çalışmaların bittiğini belirterek, "Makine sektörüyle başlamayı planlıyoruz. Pilot sektör makine olacak, daha sonra eylül, ekim ayına kadar diğer sektörlerdeki ürünleri ilan edeceğiz." dedi.

Varank, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda (TÜRKPATENT) düzenlenen iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İftar sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Varank, yerli otomobilde gelinen sürece ilişkin bilgi verdi.

Varank, bunu sadece bir otomobil projesi olarak görmediklerini vurgulayarak, "Türkiye’nin Otomobili Projesi’ni bir teknoloji projesi olarak, otomotiv sanayimizi dönüştürecek, güçlü ülkelerle rekabetçi hale getirecek bir proje olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli otomobilde tamamen elektrikli ve rakipleriyle yarışacak bir proje ortaya konulacağını aktaran Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ve ekibinin özverili bir çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Varank, projeye yönelik çalışmaların planlanan süre içerisinde ilerlediğini belirterek, "2019’un sonunda bir prototip göreceğiz, buna hep birlikte şahitlik edeceğiz. 2022 yılında da muhtemelen ikinci yarısında inşallah araçlar satışa çıkmış olacak. Yollarımızda Türkiye’nin otomobilini görmüş olacağız." diye konuştu.

Proje ekibinin bir marka ortaya çıkarmak için çalıştığını vurgulayan Varank, ekibin bu çerçevede 15 yıllık bir plan ortaya koyduğunu, bu süreçte 5 model ve 3 facelift yapılmasının planlandığını anlattı.

- Menzilde 500 kilometre hedefi

Varank, projenin Ar-Ge merkezini yakın zamanda ilan edebileceklerini belirterek, fabrikanın yerine ilişkin görüşmelerin de yapıldığını ifade etti.

Yerli otomobilde, tüm modelleriyle küresel pazarlarda rekabet edecek bir fiyat yakalanmak istendiğini aktaran Varank, otomobilin menziline ilişkin ise "500 kilometreyi yakalayacak bir araç üzerinde çalışıyorlar." dedi. Bakan Varank, otomobilin prototip çalışmalarına paralel marka kimliği ve isim çalışmalarına da başlandığının bilgisini verdi.

- "Çalışmalarımız bitti, kamuoyuna ilanı kaldı"

Yerlileştirme Ürün Programı'na da değinen Varank, söz konusu programın amacının Türkiye'nin yüksek cari açık verdiği ürünlerin yerlileştirilmesi olduğunu söyledi.

Varank, ürün listesini oluştururken sadece ithalat ve ihracat rakamlarına bakmadıklarını, birçok faktörü göz önünde bulundurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Orta yüksek ve yüksek teknolojiye de odaklanarak 300'ün üzerinde ürün ve ürün grubunun yerlileştirilmesiyle ilgili yeni bir teşvik programı dizayn ettik. Burada eğer ürünün Ar-Ge ihtiyacı varsa oradan başlayarak ürün geliştirilmesi, yatırımı, ticarileşmesi, bütün bu adımların tamamını teşvik etmek üzerine elimizdeki mevcut mekanizmaları dizayn ederek bir program hazırladık. Aslında bizim çalışmalarımız bitti, kamuoyuna ilan etmesi kaldı. Mevzuatla ilgili yapmamız gerekenler var. Makine sektörüyle başlamayı planlıyoruz. Pilot sektör makine olacak, daha sonra eylül, ekim ayına kadar diğer sektörlerdeki ürünleri ilan edeceğiz."

- "5 sektörün cari açığı 40 milyar dolar civarı"

Yerlileştirme Ürün Programı kapsamındaki 5 sektörde Türkiye'nin verdiği cari açığın 40 milyar dolar civarı olduğuna dikkati çeken Varank, bu rakamın tamamını karşılamayı istediklerini ancak bunun uzun soluklu bir maraton olduğunu ifade etti.

Varank, ham madde anlamında cari açık verilen büyük sektörler olduğuna işaret ederek, "Petrokimyada, milyarlarca dolarlık açık veriyoruz, büyük projelerimiz var. Ceyhan Petrokimya Endüstrisi Bölgesi, bu manada oldukça faydalı olacak bir proje. Bu projede son aşamaya geldik." diye konuştu.

Bakanlık bünyesinde program yöneticisi bir ekip bulunacağını belirten Varank, bu ekibe KOSGEB ve TÜBİTAK gibi bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının da dahil olacağının bilgisini verdi. Varank, Ticaret Bakanlığı ile de görüştüklerini aktararak, ürünlerin ticarileşmesiyle ilgili bu bakanlığın desteklerini de programa dahil edebileceklerini, böylece uçtan uca bir sistem tasarlamış olacaklarını dile getirdi.

- Sanayi stratejisinde sona yaklaşıldı

Varank, sanayi stratejisinin yenilenmesi çalışmalarına ilişkin, "Dünyada rekabetçi olmak istiyorsanız sanayiyi dijitalleştirmek, dönüştürmek ve verimli hale getirmek zorundasınız. Dolayısıyla sanayi ve teknoloji stratejimizi birlikte ilan edeceğiz. Orada da sona yaklaştık sayılır, güzel bir doküman ortaya çıktı." dedi.

Türkiye'de girişimciliğin, fazla dile getirilen ancak uygulama noktasında özel sektörün girmediği bir alan olduğuna işaret eden Varank, Türkiye gibi büyük bir ekonomide özel sektörün girişimcilikten uzak kalmasının kabul edilebilir olmadığını ve girişimcilikle ilgili de stratejiyi ortaya koyacaklarını bildirdi.

Varank, geçen yıl kurulan Uzay Ajansı'nın teşkilat yapısıyla ilgili mevzuat çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "Türkiye'de uzay program ve projelerini yönetmiş çok az insanımız var. Uzay Ajansının yönetici kadrosuyla ilgili faaliyetlerimiz sürüyor, en uygun isimleri bulalım istiyoruz ama biraz zorlanıyoruz. Yakın zamanda hem yönetim kadrosunu hem teşkilatını oluşturmuş olacağız." diye konuştu.

- "242 başvuruyu değerlendiriyoruz"

Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na zor kriterlerine rağmen 3 binden fazla başvuru aldıklarını hatırlatan Varank, "Şu anda gerekli koşulları sağlayan 242 başvuruyu değerlendiriyoruz. Bunların değerlendirilmesi yapıldıktan sonra o arkadaşlarımız Türkiye'de gelip çalışacaklar." dedi.

Varank, Sanayi Doktora Programı'nda da beklentilerinin üzerinde dönüş aldıklarını dile getirerek, bu programla 517 doktora öğrencisini yetiştirerek daha sonra sanayide çalışmalarının teşvik edeceklerini aktardı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye'nin otomobili

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