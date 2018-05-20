FİNANS

"Yerlileştirme programı" meyvelerini vermeye başladı

FİNANS HABERLERİ  | 20.05.2018 11:52 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "İthal Sanayi Ürünlerinin Yerlileştirilmesi Programı kapsamında yürütülen çalışmalar meyvelerini vermeye başladı" - "Gelecek 5 yıllık süreçte cari açığın kapatılmasına, bu çerçevede geliştirilen Modüler Trafik Radar Sistemi (Trafidar) 210 milyon dolarlık, 3D Metal Yazıcı ve Metal İşleme Cihazları ise 100 milyon dolarlık katkı sağlayacak"

MEHTAP YILMAZ - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "İthal Sanayi Ürünlerinin Yerlileştirilmesi Programı" kapsamında yürütülen çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirterek, "Gelecek 5 yıllık süreçte cari açığın kapatılmasına, bu çerçevede geliştirilen Modüler Trafik Radar Sistemi (Trafidar) 210 milyon dolarlık, 3D Metal Yazıcı ve Metal İşleme Cihazları ise 100 milyon dolarlık katkı sağlayacak." dedi.

Özlü, AA muhabirine, "İthal Sanayi Ürünlerinin Yerlileştirilmesi Programı"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, 105 milyar doları sanayi ürünlerinden oluşan, yaklaşık 134 milyar dolarlık ara malı ithalatı olduğunu bildiren Özlü, ithal sanayi ürünlerinin yerlileştirilmesi, küresel pazara entegre edilmesi, ihracat içindeki yüksek teknolojili ürün payının arttırılması çerçevesinde, geçen yılın son çeyreğinde İthal Sanayi Ürünlerinin Yerlileştirilmesi Programı kapsamında çalışmalara başlandığını hatırlattı.

Özlü, program çerçevesinde "kimya ve ilaç", "yarı iletken ve elektronik", "makine ve teçhizat", "gıda, içecek ve tütün" ile "motorlu kara taşıtları" sektörlerine odaklanıldığını ve bu alanlardaki ürünlerin yerlileştirilmesine öncelik verildiğini söyledi. Türkiye'nin ithal ettiği yaklaşık 2 bin 600 kalem ara malın tek tek tarandığını anlatan Özlü, ilk aşamada 978 ürün tespit ettiklerini kaydetti.

"Yerlileştirme programı" kapsamındaki çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını ve ilk ürünlerin ortaya çıktığını anlatan Özlü, "Yerlileştirme Yürütme Kurulu"na sunulan ürünlerden "Modüler Trafik Radar Sistemi" ve üretim teknolojisini değiştirecek "3D Metal Yazıcı ve Metal İşleme Cihazları"nın Bakanlığın destekleriyle geliştirilerek yerlileştirildiğine dikkati çekti.

Modüler Trafik Radar Sistemi hakkında bilgi veren Özlü, ürünün İstanbul merkezli bir teknopark firması tarafından, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı destekleriyle geliştirildiğini belirtti. Yapay zeka, makina öğrenimi ve büyük veri teknolojileri kullanılarak üretilen Modüler Trafik Radar Sisteminin, otonom ve akıllı sistemlerde birçok uygulama alanı bulunduğunun altını çizen Özlü, ürünün, yeni nesil elektronik denetleme sistemleri arasında dünyada ilk olma özelliği taşıdığını vurguladı.

Özlü, Modüler Trafik Radar Sistemi'nin, test ve sertifikasyon işlemlerinin tamamlanarak, Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi almaya hak kazandığına işaret ederek, "Modüler Trafik Radar Sistemi'nin, İthal Sanayi Ürünlerinin Yerlileştirilmesi Programı kapsamında ülkemiz imkanlarıyla üretilmesinin, gelecek 5 yıllık süreçte cari açığın kapatılmasına 210 milyon dolarlık katkı sunması bekleniyor." diye konuştu.

- "3D Yazıcı, Meksika'ya ihraç edildi"

Program kapsamında geliştirilen 3D Metal Yazıcı ve Metal İşleme Cihazları'na da değinen Özlü, Bakanlık ile TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklerle toz yatak beslemeli teknolojiye sahip ilk yerli 3 boyutlu metal yazıcının Bursa merkezli bir firma ile Gazi Üniversitesi işbirliğinde geliştirildiğini söyledi.

Özlü, söz konusu cihazların ilk ihracatının Meksika'ya yapıldığına dikkati çekerek, "4. Sanayi Devrimi sürecinde kullanımı giderek artan 3D cihazların yerlileştirilmesi, 5 yıllık süreçte cari açığımızın kapatılmasına 100 milyon dolarlık katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Savunma sanayi, uzay ve havacılık, otomotiv ve makine sanayi, medikal ve dental sektörler başta olmak üzere birçok alanda uygulaması bulunan cihazların kullanımıyla üretim teknolojileri ve ticarette büyük bir dönüşümün yaşandığına işaret eden Özlü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin sıçrama yapma vakti geldi. Sıçrama ise teknolojiyi üretebilen ve ürettiği teknolojiyi sanayisiyle buluşturabilen bir ekonomi eliyle oluşturulabilir. Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programımız kapsamında, ülkemiz artık daha yüksek teknolojili ürünler üretmeye başlamıştır. Rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığının yayınladığı, Sanayi Üretim Endeksi verilerine de yansımaya başlamıştır. Şubat ayında olduğu gibi mart ayında da en yüksek üretim artışını yüksek teknolojili ürünler gerçekleştirmiştir."

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3D Metal Yazıcı ve Metal İşleme Cihazları Faruk Özlü İthal Sanayi Ürünlerinin Yerlileştirilmesi Programı Modüler Trafik Radar Sistemi

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