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'Yeşil altın' zeytinde hasat başladı

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 11:21 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde başlatılan proje kapsamında ağaç sayısı 1 milyon 600 bine çıkan ve bölgede 'yeşil altın' olarak kabul edilen zeytinin hasadı başladı.

Efendi ERKAYIRAN KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA) OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde başlatılan proje kapsamında ağaç sayısı 1 milyon 600 bine çıkan ve bölgede 'yeşil altın' olarak kabul edilen zeytinin hasadı başladı. Kurak arazileri değerlendirmek için 2005 yılında İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü ile Kadirli Ziraat Odası tarafından başlatılan projeyle çiftçiler zeytinciliğe yönlendirildi. İlçede o günlerde on binlerle ifade edilen zeytin ağacı sayısı 1 milyon 600 bine çıktı. Zeytincilikle uğraşan üretici sayısı ise 700'den 5 bine ulaştı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Rüştü Özeser, başlatılan projenin amacına ulaştığını belirterek, zeytin hem ilçe ekonomisine hem de çiftçisine büyük katkı sağladığını söyledi. Her geçen yıl verimlerde artış olduğunu söyleyen Özeser, bu yıl da zeytin rekoltesinin yüksek olduğunu söyledi. Proje ile çiftçilere 1 milyondan fazla zeytin fidanı dağıtıldığını belirten Özeser, şunları söyledi Projemiz amacına ulaştı ve bir zamanlar sayıları 10 binlerle ifade edilen zeytin ağacının sayısı 1 milyon 600 binlere çıktı. Zeytin yetiştiren çiftçi sayımız da 700'den 5 bine yükseldi. 34 bin dönüm arazide bu yıl yetişkin 1 milyon 500 bin ağaçtan çiftçilerimiz hasat yapmaya başladı. 1 ağaçtan 60 ile 80 kilo arasında zeytin alıyoruz. Bu oran bazı ağaçlarda yükseliyor bazılarında ise düşüyor. Geçen yıl yaklaşık 210 bin tonluk bir hasat yapılmıştı, bu sezon ise 220 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz. Salamuralık ve yağlık olarak hasat edilen zeytinin kilosu 3-4 TL arasında alıcı buluyor. Zeytin hasadına başlayan çiftçilerimiz bu yıl yağ oranından çok memnunlar. ZEYTİN ALTIN DEĞERİ GÖREN BİR ÜRÜN Zeytinin son yıllarda yükselişe geçtiğini ve ekimi kıraç bölgelerde artarak devam ettiğini söyleyen Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir ise, zeytinin artık Kadirli'de büyük bir önem arz ettiğini ifade ederek şöyle konuştu Zeytin diken çiftçilerimiz şimdi para kazanmaya başladı. Çiftçilerimiz zeytincilikte büyük bir mesafe kat etti. Yurt içinden her bölgeden zeytin alımı için ilçemize geliyorlar. Zeytinin pazar sorunu yok. Ağaçta dahi satışını yapan çiftçilerimiz var. Zeytin mevsiminde geçici binlerce işçi evine ekmek götürüyor. Ayrıca budama ve bakımı gibi işler içinde ara ara insanlar iş buluyorlar. Artık Kadirli'de zeytini ile adından söz ettiriyor. Zeytinciliğin gelişmesi ile birlikte 6 fabrika açıldı. Bu Fabrikalarda da onlarca kişi çalışıyor. Zeytin artık Kadirli'de altın değeri gören bir ürün oldu.

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