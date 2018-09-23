Yeşil biber deposu ovada ikinci hasat

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin önemli sebze üretim merkezlerinden Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ikinci hasattan 35 bin ton rekolte bekleyen biber üreticileri fiyatlardan memnun. Nüfusunun yüzde 85'i tarım ve hayvancılıkla uğraşan, yeşil biber üretiminde önde gelen Yenişehir'de 520 bin dönüm ekilebilir arazinin 220 bin dönümünde sebze ve meyve, bunun 30 bin dönümünde de biber yetiştiriliyor. Yenişehir Ovası'nda üretilen 12 biber çeşidi, Türkiye'nin dört tarafına ve yurt dışına gönderiliyor. Yılda iki kez ürün alan biber üreticileri, temmuz ayında ikinci ekimi yaptıkları biberlerin hasadına devam ederken, kilogramını 1,5-2,5 lira aralığında satıyor. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, AA muhabirine, Yenişehir Ovası'ndaki çiftçilerin teknolojik imkanlarla kaliteli üretim yaptığını söyledi. Aktaş, Yenişehir'de üretilen biberlerin yurt içinin yanı sıra özellikle Avrupa'ya ihraç edildiğini belirterek, "İhracatçı firmalarımızın sayısı artıkça seviniyoruz. Ülkemize döviz giriyor. Yılda yaklaşık 70 bin ton biber üretiyoruz. Üretimimizin 15 bin tonu ihraç ediliyor." diye konuştu.

- "İkinci ekim hasadı sürüyor" Biber üreticilerinin yılda iki kez ürün aldığını anlatan Aktaş, şöyle konuştu: "Birinci ekim 1 Mayıs'ta yapıldı. Bunun hasadı ise temmuzda gerçekleşti. İlk hasattan 35 bin ton civarında ürün aldık. Temmuz-ağustos döneminde ihracat iyi başlamıştı ancak yaz tatili nedeniyle gerileme yaşandı. Biberin kilosu 60 kuruşa kadar düşmüştü. Temmuzda yapılan ikinci ekimin hasadına ise eylül ayının girmesiyle başladık. İkinci hasattan da yaklaşık 35 bin ton ürün bekliyoruz. Şu an ihracatımız da devam ediyor. Genellikle Avrupa ülkeleri alıyor biberlerimizi. Almanya, Fransa, Hollanda gibi 15 ülkede Yenişehir biberi tüketiliyor. Biber, çeşidine göre kilogramı 1,5-2,5 lira arasında değişiyor. Şu an itibarıyla çiftçimiz fiyatlardan ve rekolteden memnun. Üreticimiz kırağı düşene kadar hasada devam edecek. Hasat devam ettiği sürece de ihracatımız sürecek." - "Fiyatlar üreticiyi de bizi de tatmin edici seviyede" İhracatçı firmanın sahibi Mahmut Kepece ise yaklaşık 30 yıldır Yenişehir'den biber ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi.