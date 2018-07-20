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Yeşilırmak'ta hem elektrik üretilecek hem turizm yapılacak

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 13:46 | Son Güncelleme

AMASYA Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında, Yeşilırmak'ın 300 metrelik bölümüne kauçuk bentler kurularak su seviyesi yükseltildi.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında, Yeşilırmak'ın 300 metrelik bölümüne kauçuk bentler kurularak su seviyesi yükseltildi. Proje ile nehir üzerinde kayıklarla tur düzenlenecek. Ayrıca bentlerle üretilecek elektrik belediye hizmet binası ve bölgede rekreasyon çalışmalarındaki ışıklandırmada kullanılacak. Amasya Belediyesi tarafından hazırlanan 'Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyon Alanların Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi'nde sona gelindi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın da destek olduğu proje kapsamında Yeşilırmak'ın Amasya kent merkezinden geçen yaklaşık 300 metrelik bölümünde kurulan kauçuk bentlerle su seviyesi 2 metre 80 santim yükseltildi. Su seviyesi yükseltilen bu alanda kayıkla turistik nehir gezintisinin yapılacağı belirtildi. Ayrıca, bentlerin yanına kurulan sistemle elektrik üretimi yapılacak. Üretilen elektrik belediye hizmet binası ve bölgedeki rekreasyon çalışmalarındaki ışıklandırma için kullanılacak. Şişirilebilir kauçuk bent sistemi ve Türkiye'de tek yatay akarsu üzerinde enerji üretim projelerinde test aşamasının başarı ile sonuçlandığı belirtidi. Proje ile ilgili bilgi veren Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, "Amasya'nın ortasından, şehri boydan boya geçen bir Yeşilırmak'ımız var. Yıllardır bu su akıyor ama bu suyun güzelliklerinden şehir olarak yeterince istifade edemiyorduk. Burada birden çok amacımız olan bir proje geliştirdik. Birincisi, mevsimsel olarak suyun debisinin azaldığı dönemlerde çevre kirliliğini önlemek ve suyun seviyesini yükselterek, belli miktarda su bırakarak, ırmağın yatağında sürekli su bulundurmak amaçlı. İkincisi ise rekraasyon çevre düzeni amaçlı. Üçüncüsü, ırmak üzerindeki her türlü motorlu araçların yani tekne ve su botlarının rahat hareket edebileceği ve su sporlarının yapılacağı bir ortam. Dördüncüsü de Türkiye'de ve dünyada hatta ilk sayabileceğimiz 'arşimet burgusu' dediğimiz yani helezon yöntemiyle, ırmak içerisinde kısa mesafede akan suyun enerjisini kullanarak, enerjiye dönüştürme projemiz vardı. Bu nihayet test aşamalarından geçti. Şu anda kauçuk bentle şişirmemiz tamamlandı. Suyun en derin noktadaki 2 metre 80 santim derinden 2 kilometre mesafeye kadar her türlü su aracının, her türlü su motorlarının rahat hareket edebileceği bir ortam oluştu" diye konuştu. Yeşilırmak'ta her türlü su sporlarının yanında nostaljik amaçlı gezilerin de yapılabileceği bir ortam oluştuğunu belirten Belediye Başkanı Özdemir, şöyle dedi: "Yine etrafındaki rekraasyon çevre düzenleme çalışmaları ve belediye hizmet binası olarak kullanacağımız bina çalışmalarında da sona gelindi. Ve içerisinde bulunan ve arşimet burgusu dediğimiz ve dünyada çok özel olan tek olan sistem de hizmete girdi. Yaklaşık iki tane burgumuz var, 220 kilovat enerji üretecek. Bu enerjiyi bir kısmını kendi ihtiyacımıza kullanacağız. Diğer kısmını da ulusal ağa bağlayarak ekonomik olarak da girdi sağlayacağız. Diğer bir özelliği de yine özellikle o burgunun soğutmasında kullandığımız suyun da kış aylarında da binanın ısıtmasında kullanacağız. Kısacası binamız da tam bir yeşil bina oldu. Yani yenilenebilir enerji ile enerjisini sağlayan, kışın ısıtmasını kendisi sağlayan tasarruflu bir bina haline dönüştü."

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