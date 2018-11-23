Yeşilova: Benim hiç unutamadığım ‘kara cuma' 10 Ağustos

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ İhracatçı Birlikleri (UİB) ve Borsa İstanbul işbirliğiyle Bursa’da düzenlenen ‘Döviz Kuru Riskini Nasıl Yönetirsiniz?’ semineri UİB üyesi ihracatçı firma temsilcilerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Denetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Yeşilova, "Bugünlerde gündemde ‘kara cuma' var. Benim hiç unutamadığım bir ‘kara cuma' var; o da 10 Ağustos. Ekranlardan dövizin saniye saniye yükselişini hepimiz şaşkınlık içinde izledik. Oysa o zaman da yapılacak birçok şey vardı" dedi.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), ihracatçı firmaların son dönemde döviz kuruyla ilgili yaşadıkları riskleri minimize etmek amacıyla Borsa İstanbul işbirliğiyle ‘Döviz Kuru Riskini Nasıl Yönetirsiniz?’ semineri düzenledi. Organizasyonun açılış konuşmasını yapan OİB Denetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Yeşilova, Türk ihracatının son 40 yıldaki gelişimini katılımcılara aktardı. Türk ihracatçısının artık dünyadaki tüm rakipleriyle rekabet edebilir bir seviyeye geldiğinin altını çizen Yeşilova, 2018 yılında Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırılacağını ifade etti. UİB’in Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ikinci birliği olduğu dile getiren Ali İhsan Yeşilova, UİB’in mevcut ihracatını artırmak için yaptığı çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

'GÜNDEMDE KARA CUMA VAR'

Türkiye’nin ihracatının gelişim gösterdiği son 40 yılda ülkede çalkantılı dönemlerin de fazlasıyla ön plana çıktığını ifade eden Yeşilova, “Bugünlerde gündemde ‘kara cuma' var. Benim hiç unutamadığım bir ‘kara cuma' var; o da 10 Ağustos. Ekranlardan dövizin saniye saniye yükselişini hepimiz şaşkınlık içinde izledik. Oysa o zaman da yapılacak birçok şey vardı. İşte yapılacaklar ve alınacak tüm önlemleri detaylarıyla öğrenmek için bugün bu etkinliği düzenledik. Umuyorum tüm firmalarımıza faydalı olur” dedi.

'RİSKİ YÖNETMENİZ BERTARAF ETMENİZ MÜMKÜN'

Borsa İstanbul AŞ Türev Piyasalar Direktörlüğü'nden Evren Arık da, Borsa ve sermaye piyasalarının reel sektörün ihtiyaçlarını çözmek için var olduğunu belirtti. Vadeli piyasaların sadece dövizle sınırlı olmadığının altını çizen Arık, "Hisse senetleri, endeks, altın, pamuk ve buğday emtia, elektrik... Sadece dövizde ve dolarda değil bu ürünlerin hepsinde riskinizi yönetmeniz, riski bertaraf etmeniz mümkün'' diye konuştu.

Uluslararası Makro Ekonomi ve Döviz Piyasasındaki Gelişmeler, Türkiye Makro Ekonomik Görünümü ve Döviz Piyasası, Döviz Kuru Riski Nedir?, Nasıl Belirlenir ve VİOP’ta Nasıl Yönetilir?, VİOP Opsiyon Kontratları ile Kur Riski Nasıl Yönetilir?, Döviz Kuru Riskimizi Nasıl Yönettik? Başlıklarıyla sunumların gerçekleştiği seminerde; Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Uluslararası Piyasalar Müdürü Berk Dinçtürk, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine ve Türev Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Akyol, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türev İşlemler Satış Müdürü Çağan Atlan, Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Genel Müdürü ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Finans Müdürü Fidan Sevilmiş, BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. Ve Tic. A.Ş. Finans Hazine Müdürü Devrim Baykent döviz kuru riskini ortadan kaldıran yöntemleri ihracatçı firma temsilcileriyle paylaştı.

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