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YGA Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 01.12.2018 16:38 | Son Güncelleme

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik: - "Dünyanın her zaman daha iyi bir dünyaya gitme ihtiyacı var. Daha iyi bir dünyaya gitmek için ham maddelere baktığımızda, ilk üçte mutlaka vicdan var" - TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener: - "Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Atatürk ve arkadaşları bir ömrü savaşarak geçirdiler, bizim neslin görevi de çalışmak olsun, çalışmamız gerek"

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Dünyanın her zaman daha iyi bir dünyaya gitme ihtiyacı var. Daha iyi bir dünyaya gitmek için ham maddelere baktığımızda, ilk üçte mutlaka vicdan var." dedi.

Young Guru Academy (YGA) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen "YGA Zirvesi"nde, 30 bin başvuru arasından seçilen 2 bin 500 lise ve üniversite öğrencisi bir araya geldi.

Öğrenciler zirvede, YGA Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman, Harvard'dan Prof. Dr. Mehmet Toner, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu gibi isimlerden kendi yolculuklarını dinlediler.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, konuşmasında YGA'nın kendisi için öneminden bahsetti. YGA'yı Ali Koç'tan çok dinlediğini aktaran Bilecik, YGA'nın hem sosyal hayata hem de inovasyona bakış açısının muazzam olduğunu söyledi.

YGA'nın yaptığı çalışmalarla yüksek teknolojiyi kullanarak müthiş kaldıraç etkisi yarattığına dikkati çeken Bilecik, şunları kaydetti:

"Dünyanın her zaman daha iyi bir dünyaya gitme ihtiyacı var. Daha iyi bir dünyaya gitmek için hammaddelere baktığımızda, ilk üçte mutlaka vicdan var. Gelişmekte olan ülkelerde bugün en kolay yapılan olumsuz senaryo, kötü senaryo üretmek, oysa hayattaki en önemli değerlerden biri, bir hayli iyimser olmak. Bir yerde yaşam varsa, orada umut da vardır. YGA'yı tanımakla sadece bakış açım değil, umut açım da gelişti."

Sakin, soğukkanlı ve dingin olmanın insan hayatına katkılarından bahseden Bilecik, katılımcılara hayatın akışı içinde yapılması gerekenlere, duruşlara, olaylara tepkilere ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Bilecik, "Ne kadar iyi lider olursanız olun, ne kadar şahane, kuvvetli iş planları yaparsanız yapın, emin olun hayatı kontrol etmeniz mümkün değil. O zaman geriye bir tek şey kalıyor, kendinizi kontrol edeceksiniz. Kendinizi kontrol etmenin temel unsurlarından biri bir miktar daha sakin olmak, uyumlu olmak. Rekabet, hırslar çok kuvvetli duygular ama hayatta iyi insan olmak için daha öncelikli olanlar, sakin, uyumlu ve sabırlı insan olmaktır. Hayatınızın yüzde 10'u başınıza gelenler, yüzde 90'ı ise vermiş olduğunuz tepkilerdir." değerlendirmesinde bulundu.

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- "İnovasyonun, inovasyon olup olmadığına tüketici, halk karar verir"

YGA'nın stratejik ortağı Zorlu Holding ev sahipliğinde gerçekleşen zirvede en çok ilgi gören projelerin başında, Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen "Anadolu'ya Bilim Seferberliği" projesi geldi.

TAV Havalimanları ile Yapı Kredi hayal ortaklığında ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ile hayata geçirilen "Anadolu'ya Bilim Seferberliği", zirvenin dikkati çeken konu başlıklarından biri oldu.

Verilen bilgiye göre, çocuklara bilimi sevdirmeyi ve bilimsel bakış açısı kazandırmayı amaçlayan YGA, Anadolu'ya Bilim Seferberliği projesi kapsamında bugüne kadar 90 bin öğrenciye ulaştı.

Bu kapsamda, bilim seferberliğinin ilk günden beri destekçisi olan TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, katıldığı panelde proje kapsamında en son teknolojinin, Türkiye'nin en ücra köşelerine götürüldüğünü söyledi.

Bilim Setleri ile çocukların bilimin, teknolojinin özünü şimdiden öğrendiğine dikkati çeken Şener, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teknolojinin her gelişen aşamasını takip etmeliyiz. Özellikle Anadolu'daki gençlere bilimin özünü anlatmamız lazım. Bunu yaptıktan sonra gerisi çok kolay gelecek. Yaşadığımız çağda artık 'Kodlama' yeni alfabemiz. Hayatımızda başarısızlıklar olabilir, önemli olan bunlardan ders alabilmek. Başarı için merak ve sorgulamak çok önemli. İnovasyonun, inovasyon olup olmadığına tüketici, halk karar verir.

Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Atatürk ve arkadaşları bir ömrü savaşarak geçirdiler, bizim neslin görevi de çalışmak olsun, çalışmamız gerek. Merak, araştırma, uygulama çok önemli ama bu uygulamada konuşabilmenin payı çok büyük. Konuşabilmek için de çok çalışacak ve çok okuyacaksınız. 200 kelimeyle konuşan biri 2 bin kelimeyle düşünen biriyle konuşamaz."

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- "Çocukların teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda geliştiren nesiller olmalarını amaçlıyoruz"

YGA Zirvesi için Amerika’dan gelen Prof.Dr. Mehmet Toner konuşmasında, "YGA'lı gençler çift kanatlı, bir kanatlarında akıl yani bilim ve teknoloji, diğer kanatlarında kalp yani vicdanlı hayalleri var. Akıl ve kalbi birleştirerek sadece Türkiye’nin değil dünyanın geleceğine de umutla bakmamı sağlıyorlar. Yeni projelerini Amerika, İngiltere, İtalya'dan sonra şimdi de Uzak Doğu'ya götürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Zirve çerçevesinde dünyanın ilk yapay zeka bilim setinin de lansmanı yapıldı.

Çocuklara deneyerek öğrenme ve bilimin özünü anlama imkanı sunan YGA Bilim Setlerinin en yenisi Yapay Zeka Bilim Seti katılımcılarla paylaşıldı.

YGA Hayal Ortağı Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, "Dünyanın ilk yapay zeka destekli bilim setlerini YGA'lı mühendislerle birlikte geliştirdik ve ürettik. Çocuklarımıza yapay zeka teknolojisini erken yaşta öğreterek, teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda geliştiren nesiller olmalarını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, zirve kapsamında YGA'lı gençlerle bir araya gelerek onlarla iş tecrübelerini ve kendi deneyimlerini paylaştı.

Zirveye Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu gibi isimler de katıldı.

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TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

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