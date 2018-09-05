Yüksek hızlı tren (YHT) ve hızlı tren yolcuları, YHT Eğlence Sistemi ile gişe rekortmeni filmleri izleyip, popüler sanatçıların albümlerini dinleyerek, sıkılmadan konforlu yolculuk yapabiliyor.
AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, şirketin yolcularına sunduğu YHT Eğlence Sistemi ile yolcular birbirinden farklı türde yerli-yabancı gişe rekortmeni filmleri izleyebiliyor. Sistemle Türk ve yabancı popüler sanatçıların albümleri de dinlenebiliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim tilaveti ve e-yayınlar sistemden yolcuların hizmetine sunuluyor.
Yolcular, sistemi kullanabilmek için öncelikle mobil cihazlarının wi-fi özelliğini aktif hale getirerek, YHT ağına ücretsiz bağlanıyor. Ardından "www.yhteglence.tcddtasimacilik.gov.tr" adresine giriyor. Bu linkin ana sayfasındaki YHT Eğlence Sistemi bölümünden film ve albümlere ulaşılabiliyor.
Yolculara birbirinden farklı filmlerin sunulduğu YHT Sinema uygulamasında dram, romantik komedi, komedi, belgesel, suç gibi kategorilerde birbirinden farklı filmler izlenebiliyor.
YHT Müzik'te ise yerli ve yabancı birçok sanatçının albümü yer alıyor. Sistemde farklı türlerde oyunlar yolcuların kullanımına sunuluyor. Ayrıca, şarkı, spor, sağlık gibi yayınlar yapan birçok radyo yolcuların erişimine açık bulunuyor.
Çocukların izleyebileceği film ve tiyatro gösterileri de sistemde yer alıyor.
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